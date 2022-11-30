Dünyaca ünlü ekonomistten flaş ‘borsa’ uyarısı: Sıra dışı yükseliş var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ‘yatırım tavsiyesi’ verdiği Borsa İstanbul’da uzun süredir devam eden yükseliş hareketi yerli ve yabancı ekonomistlerin de dikkatini çekti.

Türkiye ekonomisi üzerine yaptığı değerlendirmelerle de bilinen dünyaca ünlü Britanyalı ekonomist Timothy Ash, söz konuşu yükselişleri 'sıradışı' olarak gördüğünü belirtti.

YÜZDE 100’LÜK HIZLI BİR ARTIŞ

Manipülasyon soruşturması nedeniyle uzmanların şüpheyle yaklaştığı borsa, yüzde 85’i aşan enflasyon ve düşük faiz ortamında vatandaşların birikimlerinin değerini koruyabileceği alanlardan biri olarak da anlatılıyor. BİST-100 endeksi yılbaşından beri yüzde 150’den fazla yükselerek 1857 puandan 4950’ye kadar geldi. Yükselişi iki bölüme ayırmak mümkün. 1 Ocak-14 Temmuz arası yüzde 28 yükselen endeks, bu tarihten sonra kaynağı halen soruşturma konusu olan yüzde 100’lük hızlı bir artış kaydetti.

Muhalefet söz konusu tabloyu ‘vurgun’ ve ‘manipülasyon’ olarak nitelerken borsadaki bu yükseliş ekonomistlerin de dikkatinden kaçmadı. Türkiye ekonomisi üzerine yaptığı değerlendirmelerle de bilinen Britanyalı ekonomist Timothy Ash, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu artışa değindi.

"ENDİŞELENİYORUM"

Ash, Twitter’da BİST-100 endeksinin yükseliş grafiğini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Reel faizin böylesine ekside Türkiye’de, borsada sıradışı yükseliş var. İnsanların, enflasyondan korunmak için yapabileceği çok az şey var. Müzik durduğunda ve birisi enflasyon sorununa el atmaya başladığında ne olacağı konusunda endişeleniyorum."