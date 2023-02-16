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Dünyaca ünlü fenomen ortak yayında bakın ne kadar bağış yaptı! Sosyal medyada gündem oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından tüm Türkiye seferber olurken dünyadan da yardımlar gelmeye devam ediyor. Türkiye Tek Yürek ortak yayınında fenomen IShowSpeed'in yaptığı bağış ise sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 14:41
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Dünyaca ünlü fenomen IShowSpeed Türkiye Tek Yürek ortak yayınına yaptığı bağış gündem oldu

Dünyaca ünlü fenomen ortak yayında bakın ne kadar bağış yaptı! Sosyal medyada gündem oldu
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilimizi yıktı. Binlerce ölümün yaşandığı ve acı görüntülerin geldiği bölgeler için ünlü isimler ortak yayında bağış topladı.

 

Türkiye Tek Yürek ortak yayınına bağış yapan isimlerden biri de fenomen Ishowspeed oldu.
IShowSpeed geceye 3 milyon 766 bin TL bağışta bulunarak sosyal medyada gündem oldu.

IShowSpeed, geçtiğimiz hafta da Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası başlatılan kampanyaya kendi kişisel hesabından 8.000 dolar bağışlamıştı.
 

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