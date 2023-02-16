Dünyaca ünlü fenomen ortak yayında bakın ne kadar bağış yaptı! Sosyal medyada gündem oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilimizi yıktı. Binlerce ölümün yaşandığı ve acı görüntülerin geldiği bölgeler için ünlü isimler ortak yayında bağış topladı.

Türkiye Tek Yürek ortak yayınına bağış yapan isimlerden biri de fenomen Ishowspeed oldu.

IShowSpeed geceye 3 milyon 766 bin TL bağışta bulunarak sosyal medyada gündem oldu.

IShowSpeed, geçtiğimiz hafta da Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası başlatılan kampanyaya kendi kişisel hesabından 8.000 dolar bağışlamıştı.

