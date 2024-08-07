Dünyaca ünlü futbolcu oturduğu yerden altın madalya kazandı

Bayern'in 34 yaşındaki yıldız futbolcusu Thomas Müller Olimpiyat şampiyonu oldu. Salı günü, gösteri atlayıcısı Christian Kukuk (34), Paris'te "Checker" adlı atıyla sansasyonel bir şekilde altın madalya kazandı.

Zaferin ardından ARD'ye konuşan Kukuk, "Unutmamalıyız ki Madeleine Winter-Schulze ve Thomas Müller büyük bir rol oynadılar çünkü onlar Checker'ın iki sahibiydi. Bana ata binmeye devam etme fırsatını verdiler ve onun bir gün satılmayacağını söylediler. Bunun için inanılmaz derecede minnettarım ve bugün güvenin karşılığını verebildiğim için mutluyum" dedi.

Kukuk ve Checker'ın Olimpiyat zaferinden saatler sonra Müller, Instagram'da bir video mesajı aracılığıyla altın madalya kazanan ikiliye seslendi.

Müller, "Olimpiyatlarda Checker ile altın madalya, nefes kesiciydi. Sevgili Christian, bunu hak ettin. Checker'la yaptıklarınıza şapka çıkartıyorum, son derece etkilendim. Şimdi bırakın yırtılsın, kutlayalım" dedi.

Bayern'in yıldızı, "Tek kelimeyle harika - mia san Olimpiyat şampiyonu" diye yazdı.

Kukuk ve Checker, daha önce bir gösteri atlama altın madalya kazanmıştı. Müller, yarışmayı televizyondan izlediğini belirterek, "Sadece tüylerim diken diken olmadı, aynı zamanda çok gergindim. Herkese hipolojik selamlar. Almanya'da binicilik sporu gurur duyulacak bir şeydir" dedi.

Videoda Müller, 2014 Dünya Kupası'ndaki altın madalyasını boynuna takarak, "Şunu söylemem gerekiyor: Checker'a şapka çıkartılır, Christian Kukuk'a şapka çıkartılır. Bu benim altın madalyam ve sen de altın aldın, sevgili Christian" ifadelerini kullandı.