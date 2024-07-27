Dünyaca ünlü futbolcu takım otobüsünün şoförü oldu

Düzenleme: Ümit Karadağ
Dünyaca ünlü futbolcu takım otobüsünün şoförü oldu

PSG'nin sağ beki Achraf Hakimi, Fas milli takımının olimpiyatlara giden otobüsünü kullanırken görüntülendi.

Fransa’nın Paris Saint-Germain takımında forma giyen Achraf Hakimi’nin son görüntüsü çok konuşuldu.

Fas Milli Takımı’yla birlikte Paris’te düzenlenen olimpiyatlara giden dünyaca ünlü futbolcu, takım otobüsünün şoför koltuğuna geçti.

Hakimi, otobüs kullanırken çevredeki araçlar tarafından görüntüleri kayıt altına alındı.

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PARİS 2024 OLİMPİYATLARININ EN PAHALI 2. FUTBOLCUSU

2021 yılında İnter’den 60 milyon Euro’ya PSG’ye transfer olan 25 yaşındaki Faslı Achraf Hakimi, Paris Olimpiyatları’nın da en pahalı ikinci futbolcusu oldu.

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ACHRAF HAKİMİ KİMDİR?

Achraf Hakimi, Faslı milli futbolcu olup sağ bek mevkiinde oynuyor. 4 Kasım 1998’de İspanya’nın Madrid kentinde doğdu.

Real Madrid altyapısından yetişen Hakimi, daha sonra Borussia Dortmund’da kiralık olarak forma giydi.

2020’de Inter’e transfer oldu ve sonrasında Paris Saint-Germain’e katıldı.

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