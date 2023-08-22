Dünyaca ünlü inşaat devi iflas etti. Türkler kara kara düşünüyor

Ekonomik kriz sonrası iflas haberlerinin ardı arkası kesilmezken bu kez kötü haber inşaat devinden geldi. Almanya'nın Nürnberg merkezli emlak firması Project iflas etti. Şirketin projelerinde Türklerin de dairelerinin olduğu ifade ediliyor.

Dünyaca ünlü inşaat devi iflas etti. Türkler kara kara düşünüyor

Artı49'da yer alan habere göre, geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu. Son iflas haberi ise emlak devinden geldi. Bu gelişme Türkiye'deki vatandaşları da yakından ilgilendiriyor.

Almanya'nın Nürnberg merkezli emlak firması Project iflas etti. Şirket şu anda toplam 1.850'den fazla daireden oluşan 118 devam eden inşaat projesini yönetiyor. Bunlar çoğunlukla projelere yatırım yapan özel şahıslar.

Project Immobilien Group'un inşaat projeleri, Berlin, Potsdam, Hamburg, Düsseldorf, Ren-Main bölgesi ve Münih ve Nürnberg gibi şehirlere odaklanarak Almanya geneline yayılmış durumda.

Öte yandan daire alıcılarının yanı sıra esnafında bu iflastan zarar göreceği düşünülüyor. Projelerde Türklerin de dairelerinin olduğu ifade ediliyor.

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