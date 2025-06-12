Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS üyeleri askerlik görevini tamamladı!

Düzenleme: Kaynak: AA
Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS üyeleri askerlik görevini tamamladı!

Güney Koreli K-pop grubu BTS'nin dün zorunlu askerlik görevini tamamlayarak terhis olan üyesi Jungkook'un evine girmeye çalışan Çinli hayranı gözaltına alındı.

BBC'nin haberine göre polis, yerel saatle 23.30 sularında yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

g11.jpg

Açıklamada, 11 Haziran'da zorunlu askerlik görevini tamamlayarak terhis olan BTS üyesi Jungkook'un başkent Seul'deki evine 30 yaşlarındaki Çinli kadının girmeye çalıştığı ifade edildi.

g10.jpg

BTS hayranı olduğu ve şarkıcıyı görmek için Güney Kore'ye geldiği belirtilen kadının eve girmeye çalışırken gözaltına alındığı kaydedildi.

g9.jpg​​​​​​​

Öte yandan, Haziran 2024'te terhis olan BTS'nin diğer üyesi Jin'i de 13 Haziran 2024'te hayranlarıyla bir araya geldiği etkinlikte Japon kadın, sarılarak rızası dışında yanağından öpmüştü.

g8.jpg​​​​​​​

Bunun üzerine çekilen videolarda Jin'in durumdan rahatsız olduğu ve kafasını çevirdiği görülmüştü.

g7.jpg​​​​​​​

Hakkında suç duyurusunda bulunulan kadın, "cinsel saldırı" suçlamasıyla ifadeye çağrılmıştı.

g4.jpg​​​​​​​

7 kişiden oluşan ve zorunlu askerlik görevini yerine getiren BTS üyelerinden Jin ve J-hope, 2024'te terhis olmuştu.

g3.jpg​​​​​​​

Grup üyelerinden RM ve V 10 Haziran'da, Jimin ve Jungkook 11 Haziran'da askerliklerini tamamlamıştı.

g2.jpg​​​​​​​

BTS üyesi Suga'nın ise 21 Haziran'da terhis olması bekleniyor.

g1.jpg​​​​​​​

Güney Kore'de herhangi bir fiziksel sorunu bulunmayan erkekler, en az 18 ay zorunlu askerlik yapıyor.

g12.jpg

g6.jpg

g5.jpg

Son Haberler
D-650’de feci kaza! Otomobil alev topuna döndü
D-650’de feci kaza! Otomobil alev topuna döndü
Beşiktaş kayyımdan onay aldı! Sponsorluk devam
Beşiktaş kayyımdan onay aldı! Sponsorluk devam
Silivri'de kritik zirve! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret...
Silivri'de kritik zirve! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret...
Demir pankart öğrencilerin üzerine düştü! Bilim fuarında çığlıklar yankılandı
Demir pankart öğrencilerin üzerine düştü! Bilim fuarında çığlıklar yankılandı
Milli Saraylar’dan yaz sürprizi: Bahçeler geceye kadar açık!
Milli Saraylar’dan yaz sürprizi: Bahçeler geceye kadar açık!