Dünyaca ünlü kaleci attan düştü. Helikopterle hastaneye kaldırıldı

Fransa Ligi şampiyonu PSG'de kaleci Sergio Rico şoku yaşanıyor. Attan düşen yıldız file bekçisi helikopterle hastaneye sevk edildi.

Dünyaca ünlü kaleci attan düştü. Helikopterle hastaneye kaldırıldı

PSG'nin 29 yaşındaki file bekçisi Sergio Rico, şampiyonluk sonrası gittiği ülkesi İspanya'da bindiği attan düşerek hastanelik oldu. 29 yaşındaki oyuncu helikopterle hastaneye kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK

Kaza sonrası Virgen del Rocio Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli oyuncunun kafa travması geçirdiği belirtildi. Durumunun ciddi olduğu belirtilen İspayol file bekçisinin bir müddet gözlem altında tutulacağı ifade edildi.

PSG'ye Sevilla'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle katılan Sergio, bu sezon Fransız devinde forma şansı bulamadı. Oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.


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