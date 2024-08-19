Dünyaca ünlü kozmetik devi iflas bayrağını çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü kozmetik devi iflas bayrağını çekti

Avon, iflas başvurusu yaptı. Şirketin talk pudrasının kansere neden olduğu iddia edilmişti.

Brezilya merkezli dev kozmetik şirketi Avon, iflas başvurusu yaptı. Şirketin talk pudrasının kansere neden olduğu iddia edilmişti.

Brezilya merkezli kozmetik şirketi Avon, iflas başvurusunda bulundu. Şirket son olarak ABD'de 50 milyon doların üzerinde bir rakamı tazminat olarak ödemek zorunda kalmıştı.

Geliştirdikleri üyelik sistemiyle bir dönem Türkiye'de ürünleriyle girmedik ev bırakmayan Avon, kansere yol açan maddeler içerdiği iddiasıyla yüzlerce dava ile karşı karşıya kalmış ve borç yükü artmıştı.

1 MİLYAR DOLARLIK BORÇ TASFİYESİ

Ekonomim.com'da yer alan habere göre, İngiltere, Avrupa ve Latin Amerika'da faaliyet gösteren güzellik markası Avon'un sahibi, ürünlerindeki talkın kansere yol açtığı iddiasıyla açılan davalarla bağlantılı milyonlarca dolarlık yükümlülükler de dahil olmak üzere 1 milyar dolardan fazla borcunu tasfiye etmeye çalışırken iflas başvurusunda bulundu.

YENİ SAHİBİ İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Avon'un Kuzey Amerika dışındaki ticaret işletmelerini 2020 yılında satın alan Brezilya merkezli Natura şirketinin yan kuruluşu Avon Products Inc (API), yönetimin Amerikan versiyonu olan 11. Bölüm için başvuruda bulundu.

Avon, sürecin borç yükümlülüklerini "düzenli bir şekilde" ele almasına olanak tanıyacağını söyledi. Natura, iflas süreci tamamlandıktan sonra ABD dışındaki ticaret operasyonlarını 125 milyon dolara (97 milyon sterlin) geri satın almayı teklif etti.

Avon, kişisel yaralanma davalarına ve uzlaşma ödemelerine karşı kendini savunmak için 225 milyon dolar harcadı ve 386 bireysel talkla ilgili davayı savunmak veya çözmek için "yeterli likiditeye" sahip olmadığını söyledi. Şirketin toplam 1,3 milyar dolar borcu ve talk iddialarıyla ilgili 78 milyon dolar değerinde yükümlülükleri var.

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