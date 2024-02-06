Dünyaca ünlü kuruluş merkez bankasındaki değişikliği değerlendirdi

Kaynak: Cumhuriyet
Dünyaca ünlü kuruluş merkez bankasındaki değişikliği değerlendirdi
Bloomberg, merkez bankası başkanlığından alınan Hafize Gaye Erkan ve yerine Fatih Karahan’ın atanma sürecini değerlendirdi.

Cumhuriyet'in Bloomberg'e dayandırdığı değerlendirmede, Erkan’ın deneyimine değinilirken “Karahan, Amazon.com ve New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak on yılı aşkın bir deneyime sahip ve Erkan’a göre daha şahin. Bu durum yabancı analistleri, geçen ay sekiz aylık bir sıkılaştırma döngüsünün sona erdiğini açıklamasına rağmen Merkez Bankası’nın onun liderliğinde faizleri daha da yükseltip yükseltmeyeceği konusunda düşünmeye sevk etti” ifadelerine yer verildi.

Değerlendirmede ayrıca, “Göreve gelmesinden bu yana yaptığı ilk yazılı açıklamalarda Karahan, fiyat istikrarının öncelikli olduğunu ve enflasyon görünümünün kötüleşmesi halinde Merkez Bankası'nın harekete geçmeye hazır olduğu” bilgisi paylaşıldı.

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