Dünyaca ünlü kuruluştan seçimlere müdahale uyarısı. 4 madde açıkladılar

Dünya genelinde demokrasinin ve insan haklarının durumuyla ilgili araştırmalar yapan Washington merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, 14 Mayıs seçimlerinden önce dijital ortamda Türkiye'deki seçim sürecine ne gibi müdahaleler olabileceğini mercek altına aldı.

Voice of America Türkçe'nin aktardığı habere göre, “Dijital Çağda Seçim İzleme” başlıklı pilot araştırma projesi kapsamında Freedom House, aralarında Türkiye'nin de olduğu 14 ülkedeki yaklaşan seçimleri inceledi. Freedom House proje için, ülkelerdeki siyasi haklar ve internet özgürlüklerini göz önünde bulunduran bir “Seçim Kırılganlığı Endeksi” hazırladı.

Endeks, incelediği ülkelerde seçim öncesi çevrimiçi ortamda etki operasyonları, internete erişimin engellenmesi ve sosyal medyada farklı gruplar arası gerilimler gibi yaşanabilecek sorunları tanımlıyor. Puanlamada en fazla 100 puan alınabilirken, bu skor seçim kırılganlığının en az olduğunu gösteriyor. Freedom House bu endekste, 14 Mayıs'taki seçimler için Türkiye'ye 33 puan verdi.

‘MUHALEFETİN FAALİYETLERİ KISITLANABİLİR'

Freedom House, proje için Türkiye'yi incelediği analizde, 14 Mayıs seçimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP için önemli zorluk yaratabileceği yorumunu yaptı.

Analizde Türkiye'yi sarsan depremlere değinen Freedom House, depremden etkilenen 10 ilde ilan edilen 3 aylık olağanüstü halin hükümete temel hakları kısıtlayabilecek yetkiler verdiğini belirtti. Bölgedeki yetkililerin çevrimiçi ve kamusal alanda kampanya materyallerini ve mitingleri engelleyebileceğine ve muhalefet partilerinin siyasi faaliyetlerinin kısıtlanabileceğine dikkat çekildi.

Analiz yazısında ayrıca depremden sonra Twitter'a 12 saat boyunca erişimin engellendiği ve Ekşi Sözlük'e erişim yasağı getirildiği hatırlatıldı.

Freedom House, 2002'den beri iktidarda olan AKP'nin son on yılında seçim yasalarının değiştirildiğini, yargı bağımsızlığına müdahale edildiğini ve muhalefeti susturmak için sert adımlar atıldığını belirtti.

4 BAŞLIKTA MÜDAHALE UYARISI

Freedom House analizde, Türkiye'deki seçimlerden önce dijital ortamda gerçekleşebilecek müdahaleleri dört başlıkta sıraladı:

– Web sitesi ve sosyal medya engellemeleri ve içerik kaldırma

– Bilgi manipülasyonu

– Tutuklamalar ve yargılamalar

– Taciz ve korkutma

Türkiye'de binlerce web sitesine erişimin engellendiğine ve bunların arasında birçok bağımsız medya ve vatandaş gazetecilik kuruluşlarının yer aldığına dikkat çeken Freedom House, böylesi teknik sansürün seçmenlerin sandığa gitmeden önce doğru ve çeşitli bilgi kaynaklarına erişmesini engellediğini kaydetti.