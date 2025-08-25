Dünyaca ünlü moda devi iflas etti. 900 satış noktası var

Almanya merkezli ünlü rahat giyim markası Colours & Sons, iflas başvurusuyla moda dünyasını sarsıyor. Mönchengladbach’ta faaliyet gösteren C & S Textilgesellschaft mbH tarafından yönetilen marka, dünya genelinde yaklaşık 900 satış noktasında ürünlerini moda tutkunlarıyla buluşturuyordu.

İflas duyurusu, TextilWirtschaft dergisine yapılan açıklamayla ortaya çıktı. Şirket, zorlu piyasa koşulları ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. Ancak online mağaza ve lojistik faaliyetler kesintisiz devam ediyor; mevcut siparişler işleme alınırken, 2025 sonbahar/kış koleksiyonu planlandığı gibi raflarda yerini alacak.

Öte yandan, 2026 ilkbahar/yaz sezonu için yeni koleksiyon hazırlanmayacak. Marka, Almanya’da 450, dünya genelinde ise toplam 900 satış noktasıyla Breuninger, Otto ve Peek & Cloppenburg gibi dev perakendecilerle iş birliği yapıyordu. İflas, bu zinciri doğrudan etkileyecek.

Şirket yönetimi, daha net bir marka kimliğiyle yeniden yapılanma sürecine odaklanıyor. CEO Guido Schmitz, markanın pazardaki güçlü konumunu koruduğunu ve finansal temellerinin sağlam olduğunu vurguladı. İflas sürecini yöneten Martin Georg Kirchner ise yeniden yapılanmanın markayı daha rekabetçi kılacağına inanıyor.

Colours & Sons, 2021’de Mönchengladbach’taki Alsstraße’ye taşınarak modern bir merkeze geçmiş, 2022’de ise üç milyon avroluk yeni bir merkez yatırımı planlamıştı. O dönemde yıllık yüzde 10 büyüme hedefleniyordu. Ancak küresel moda sektöründeki arz-talep dengesizlikleri ve maliyet artışları, markayı bu hedeflerden uzaklaştırdı.

Moda sektöründeki bu çalkantı, diğer Alman markaları için de uyarı niteliği taşıyor. Şirket, yeniden yapılanma sürecinde müşteri memnuniyetini ön planda tutarak pazardaki yerini koruma hedefinde.