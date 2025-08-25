Dünyaca ünlü moda devi iflas etti. 900 satış noktası var

Düzenleme: Kaynak: Artı 49
Dünyaca ünlü moda devi iflas etti. 900 satış noktası var

Dünyaca ünlü moda markası Colours & Sons iflas başvurusunda bulundu. 900 satış noktasını etkileyen bu karar, Alman moda sektöründe yankı uyandırdı. Yeniden yapılanma süreci başladı.

Almanya merkezli ünlü rahat giyim markası Colours & Sons, iflas başvurusuyla moda dünyasını sarsıyor. Mönchengladbach’ta faaliyet gösteren C & S Textilgesellschaft mbH tarafından yönetilen marka, dünya genelinde yaklaşık 900 satış noktasında ürünlerini moda tutkunlarıyla buluşturuyordu.

İflas duyurusu, TextilWirtschaft dergisine yapılan açıklamayla ortaya çıktı. Şirket, zorlu piyasa koşulları ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. Ancak online mağaza ve lojistik faaliyetler kesintisiz devam ediyor; mevcut siparişler işleme alınırken, 2025 sonbahar/kış koleksiyonu planlandığı gibi raflarda yerini alacak.

6.jpg

Öte yandan, 2026 ilkbahar/yaz sezonu için yeni koleksiyon hazırlanmayacak. Marka, Almanya’da 450, dünya genelinde ise toplam 900 satış noktasıyla Breuninger, Otto ve Peek & Cloppenburg gibi dev perakendecilerle iş birliği yapıyordu. İflas, bu zinciri doğrudan etkileyecek.

5.jpg

Şirket yönetimi, daha net bir marka kimliğiyle yeniden yapılanma sürecine odaklanıyor. CEO Guido Schmitz, markanın pazardaki güçlü konumunu koruduğunu ve finansal temellerinin sağlam olduğunu vurguladı. İflas sürecini yöneten Martin Georg Kirchner ise yeniden yapılanmanın markayı daha rekabetçi kılacağına inanıyor.

4.jpg

Colours & Sons, 2021’de Mönchengladbach’taki Alsstraße’ye taşınarak modern bir merkeze geçmiş, 2022’de ise üç milyon avroluk yeni bir merkez yatırımı planlamıştı. O dönemde yıllık yüzde 10 büyüme hedefleniyordu. Ancak küresel moda sektöründeki arz-talep dengesizlikleri ve maliyet artışları, markayı bu hedeflerden uzaklaştırdı.

3.jpg

Moda sektöründeki bu çalkantı, diğer Alman markaları için de uyarı niteliği taşıyor. Şirket, yeniden yapılanma sürecinde müşteri memnuniyetini ön planda tutarak pazardaki yerini koruma hedefinde.

2.jpg

1w.jpg

Son Haberler
Bisiklet fiyatına otomobil. 8 saatte doluyor 159 kilometre gidiyor
Bisiklet fiyatına otomobil. 8 saatte doluyor 159 kilometre gidiyor
Dünyaca ünlü moda devi iflas etti. 900 satış noktası var
Dünyaca ünlü moda devi iflas etti. 900 satış noktası var
Tekirdağ'da park halindeki otomobil yandı
Tekirdağ'da park halindeki otomobil yandı
Memur zammı için kritik toplantı bugün
Memur zammı için kritik toplantı bugün
Yeniçağ Gazetesi: Yetkiyi veren vatandaşı borç tsunamisi vurdu
Yeniçağ Gazetesi: Yetkiyi veren vatandaşı borç tsunamisi vurdu