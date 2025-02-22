Dünyaca ünlü moda devi iflas etti. Türkiye'de de ürünleri satılıyor. Mağazaları tek tek kapanıyor

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Dünyaca ünlü moda devi iflas etti. Türkiye'de de ürünleri satılıyor. Mağazaları tek tek kapanıyor

İngiltere merkezli üretim yapan ve aralarında Türkiye'nin de olduğu dünyanın birçok ülkesinde ürünlerinin satışı devam eden moda devi Quiz, girdiği mali darboğazın ardından iflasını açıkladı. Şirket ilk aşamada 23 mağazasının kapısına kilit vurdu. 200 işçi işsiz kaldı.

Dünyaca ünlü moda markası Quiz, ekonomik daralmaya yenik düşterek iflas etti. Mağazaları tek tek kapanan şirketin 200 çalışanı işsiz kaldı. Perakende krizinin derinleştiği İngiltere’de binlerce mağaza kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

İngiltere merkezli moda markası Quiz, yaşadığı mali kriz nedeniyle iflas etti. Dünyanın pek çok ülkesiyle birlikte Türkiye’de de satışa sunulan marka, ilk aşamada 23 mağazasını kapatacak ve 200 çalışanın iş akdini sonlandıracak.

aa1xztw4.jpg

Ekonomik Daralma ve Tekstil Krizi Pandemi sonrası başlayan parasal sıkılaşma, küresel tekstil sektöründe ciddi kayıplara yol açtı. Yüksek faiz oranları ve artan maliyetler, şirketlerin finansmana erişimini zorlaştırırken, Quiz de bu baskıya dayanamayarak iflas bayrağını çekti. CEO Sheraz Ramzan, mağaza kapanışlarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtse de kararın uzun vadede daha sürdürülebilir bir yapı sağlayacağını vurguladı.

turkiye.jpg

Quiz, markayı ayakta tutmak için 42 mağazasını ve bazı varlıklarını Ramzan ailesinin yönetimindeki Orion şirketine sattı. Bu hamle, şirketteki işlerin büyük kısmını korusa da tamamen kapatılan 23 mağaza satın alma kapsamına dahil edilmedi.

İngiltere’de 2025 sonuna kadar 17 bin 350 mağazayın daha kapanması bekleniyor. Geçen yıl kapanan mağaza sayısı 13 bini aşmışken, WH Smith ve süp ermarket devleri binlerce çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. İşverenler, artan vergi yükleri, asgari ücret zamları ve sigorta maliyetleri nedeniyle büyük bir baskı altında.

m1.jpg

Uzmanlar, bu kriz sürecinde daha fazla firmanın kapanabileceğine ve alışveriş caddelerinin boşalabileceğine dikkat çekiyor. Quiz gibi dev markaların iflası, tekstil ve perakende sektöründe kartopu etkisi yaratabilir.

f1111.jpg

f111.jpg

Son Haberler
Çocuklarda grip belirtileri uzun sürerse ne yapmalı? Uzman görüşleri
Çocuklarda grip belirtileri uzun sürerse ne yapmalı?
Mersin'de çiftçilerin don nöbeti! Sobalar yakıldı
Mersin'de çiftçilerin don nöbeti! Sobalar yakıldı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
Solskjaer’in takıma en büyük katkısını açıkladılar: 3 önemli dokunuş yaptı
Solskjaer’in takıma en büyük katkısını açıkladılar: 3 önemli dokunuş yaptı
AKP'ye flaş isim katılıyor! Kulübede bekleyen yeni transfer sahaya çıkıyor…
AKP'ye flaş isim katılıyor! Kulübede bekleyen yeni transfer sahaya çıkıyor…