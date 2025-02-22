Dünyaca ünlü moda devi iflas etti. Türkiye'de de ürünleri satılıyor. Mağazaları tek tek kapanıyor

Dünyaca ünlü moda markası Quiz, ekonomik daralmaya yenik düşterek iflas etti. Mağazaları tek tek kapanan şirketin 200 çalışanı işsiz kaldı. Perakende krizinin derinleştiği İngiltere’de binlerce mağaza kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

İngiltere merkezli moda markası Quiz, yaşadığı mali kriz nedeniyle iflas etti. Dünyanın pek çok ülkesiyle birlikte Türkiye’de de satışa sunulan marka, ilk aşamada 23 mağazasını kapatacak ve 200 çalışanın iş akdini sonlandıracak.

Ekonomik Daralma ve Tekstil Krizi Pandemi sonrası başlayan parasal sıkılaşma, küresel tekstil sektöründe ciddi kayıplara yol açtı. Yüksek faiz oranları ve artan maliyetler, şirketlerin finansmana erişimini zorlaştırırken, Quiz de bu baskıya dayanamayarak iflas bayrağını çekti. CEO Sheraz Ramzan, mağaza kapanışlarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtse de kararın uzun vadede daha sürdürülebilir bir yapı sağlayacağını vurguladı.

Quiz, markayı ayakta tutmak için 42 mağazasını ve bazı varlıklarını Ramzan ailesinin yönetimindeki Orion şirketine sattı. Bu hamle, şirketteki işlerin büyük kısmını korusa da tamamen kapatılan 23 mağaza satın alma kapsamına dahil edilmedi.

İngiltere’de 2025 sonuna kadar 17 bin 350 mağazayın daha kapanması bekleniyor. Geçen yıl kapanan mağaza sayısı 13 bini aşmışken, WH Smith ve süp ermarket devleri binlerce çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. İşverenler, artan vergi yükleri, asgari ücret zamları ve sigorta maliyetleri nedeniyle büyük bir baskı altında.

Uzmanlar, bu kriz sürecinde daha fazla firmanın kapanabileceğine ve alışveriş caddelerinin boşalabileceğine dikkat çekiyor. Quiz gibi dev markaların iflası, tekstil ve perakende sektöründe kartopu etkisi yaratabilir.