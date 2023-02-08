Dünyaca ünlü modelden Türkiye'ye destek mesajı

Kahramanmaraş'ta önceki gün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid de faciaya kayıtsız kalamadı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Hadid, şunları yazdı.

''YARDIM ETMEK İÇİN YOLLAR ARIYORUM''

''Bütün bedenim üşüyor. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum''

Instagram hesabından paylaşım yapan Bella Hadid, Türkiye ve Suriye için çok üzgün olduğunu söyleyerek 80 milyona yakın takipçisini UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı.