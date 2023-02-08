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Dünyaca ünlü modelden Türkiye'ye destek mesajı

Türkiye'nin büyük bir sınavdan geçtiği zorlu süreçte dünyanın her yerinden birçok ünlü isim yaşadığımız deprem felaketitla ilgili destek ve yardım mesajları yayınlamaya devam ediyor. Dünyanın en ünlü modeli Bella Hadid ve kız kardeşi Gigi Hadid' de destek mesajları yayınlayan ünlüler arasında.

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 16:56
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Dünyaca ünlü model Bella Hadid'den Türkiye'ye destek mesajı

Dünyaca ünlü modelden Türkiye'ye destek mesajı
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Kahramanmaraş'ta önceki gün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Dünyaca ünlü model Bella Hadid de faciaya kayıtsız kalamadı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Hadid, şunları yazdı.

''YARDIM ETMEK İÇİN YOLLAR ARIYORUM''

''Bütün bedenim üşüyor. Üzgünüm ve sizler için dua ediyorum. Korkunç haberler beni kemiklerime kadar sarıyor. Yardım etmek için yollar arıyorum''

Instagram hesabından paylaşım yapan Bella Hadid, Türkiye ve Suriye için çok üzgün olduğunu söyleyerek 80 milyona yakın takipçisini UNICEF'e bağış yapmaya çağırdı.

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