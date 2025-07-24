Dünyaca ünlü modelden Gazze paylaşımı! Filistin halkının yanında böyle durdu

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü modelden Gazze paylaşımı! Filistin halkının yanında böyle durdu

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, bir kez daha paylaşımıyla Filistin halkının yanında olduğunu duyurdu.

Özel hayatı, güzelliği ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Bella Hadid, sosyal medya hesabından Gazze'ye destek verdi.

Dünyaca ünlü model daha önce de Filistin direnişinin sembolü olan karpuz dilimi şeklinde boyanmış ve üzerinde "Filistin, Filistinlilere aittir" yazan bir el resmi paylaşmıştı.

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Paylaşımında Filistin'in Filistin halkına ait olduğunu söyleyen Hadid, "Hep böyleydi ve her zaman öyle olacak" dedi.

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BİR KEZ DAHA DESTEK VERDİ

Ünlü model, bir kez daha Gazze'ye destek verdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belirtti.

Hadid, İsrail ablukası altında kalan Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket eden Handala gemisini paylaştı. Hadid yaptığı bu paylaşımına, "Handala İtalya'dan Gazze'ye doğru yelken açtı" notunu ekledi.

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