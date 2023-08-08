Dünyaca ünlü müzik grubu Orphaned Land Erkin Koray için taziye mesajı yayınladı

Ölümüyle müzikseverleri yasa boğan Erkin Koray için dünyaca ünlü Heavy Metal grubu Orphaned Land, taziye mesajı yayınladı.

Grubun solisti Kobi Farhi, paylaşımında, "Sevgili Erkin baba. Zamanımızın en büyük rock kahramanlarından biri olarak anılacaksın. Bugün özgürce yürüdüğümüz müzik yolunu sen inşa ettin." dedi.

Farhi, bugüne kadar birlikte geçirdikleri güzel vakitler için Koray'a teşekkür etti ve "Seni selamlıyoruz büyük efsane, müziğimizin babası. Huzur içinde yat." temennisinde bulundu.