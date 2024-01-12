Dünyaca ünlü otomotiv devi üretimi durdurdu. Büyük talep görüyordu

Bloomberg’in aktardığına göre, Tesla, dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticisi, Kızıldeniz’de yaşanan çatışmalar ve gemi saldırıları yüzünden tedarik sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Tesla, Berlin’deki fabrikasında iki hafta boyunca üretimi askıya alacağını açıkladı.

Tesla’nın açıklamasına göre, Kızıldeniz’deki olaylar nedeniyle Avrupa ve Asya arasındaki nakliye yolları değişti ve bu da tedarik zincirinde gecikmelere yol açtı. Açıklamada, “Berlin-Brandenburg’daki Gigafactory’de bazı bölgeler hariç 29 Ocak-11 Şubat arasında araç üretimini eksik parçalar sebebiyle durdurmak zorundayız. Üretim 12 Şubat’ta normal şekilde devam edecek” denildi.

Yemen’deki Husiler, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e saldırmasının ardından Hamas’a destek olduklarını ilan etmiş ve Kızıldeniz’deki ticari gemilere drone ve füze saldırıları düzenlemişti. Bu durum, ticari gemilerin Kızıldeniz’i terk edip daha uzun süren Süveyş Kanalı rotasını kullanmalarına neden oldu.

ABD VE İNGİLTERE VURDU

ABD ve İngiltere, Yemen’de Husilerin hedeflerini bombalarken, ABD ve İngiliz savaş uçakları Yemen’in Sana, Hudeyde ve Taiz şehirlerindeki bazı noktaları hedef aldı. ABD Başkanı Joe Biden, yazılı bir açıklama yaparak, Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda’nın da saldırılara katıldığını duyurdu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İngiltere orduları Husilerin en az 12 noktasını savaş uçakları ve Tomahawk füzeleriyle vurdu. Husilerin ticari gemilere karşı yaptığı eylemler sonrasında birçok denizcilik firması Kızıldeniz’deki seferlerini iptal etti.

Husi saldırıları, Avrupa ve Asya arasında en kısa yolu sağlayan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12’sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı’nı da risk altına sokuyor. Kızıldeniz’de gemilere yapılan saldırılar ve firmaların aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir “Tedarik zinciri krizi” olacağı korkusunu artırıyor.