Dünyaca ünlü oyuncudan Yusuf Dikeç paylaşımı! 10 milyon takipçisi var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü oyuncudan Yusuf Dikeç paylaşımı! 10 milyon takipçisi var

Ünlü oyuncu Tom Hardy, Paris 2024 Olimpiyatları'nda atış kategorisinde gümüş madalya alan ve atış sırasındaki duruşuyla dikkat çeken Yusuf Dikeç'i paylaştı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda atış kategorisinde Yusuf Dikeç, gümüş madalya kazanmayı başardı. Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla günlerdir sosyal medyanın zirvesinde yer alıyor.

Dikeç, müsabakalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmemiş ve atış esnasında rahat duruşuyla dikkat çekmişti.

Dikeç için, tüm dünyadan paylaşımlar gelmeye devam ederken, ünlü oyuncu Tom Hardy de Yusuf Dikeç'i paylaştı.

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TOM HARDY'DEN YUSUF DİKEÇ PAYLAŞIMI

Instagram'da 10 milyona yakın takipçisi bulunan hesabından paylaşım yapan Hardy, "Bu yıl yarışan oyuncuları tebrik ederim. İzlenecek inanılmaz anlar vardı. Tam anlamıyla efsaneler" ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE YANKI UYANDIRDI

'Başlangıç', 'Kara Şövalye Yükseliyor' ve 'Venom' gibi dünyaca ünlü yapımlarda yer alan İngiliz oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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