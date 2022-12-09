9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Fazıl Say ‘Kötüyüm’ diyerek duyurdu: Bana biraz müsaade…

Fazıl Say ‘Kötüyüm’ diyerek duyurdu: Bana biraz müsaade…

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Instagram hesabından yaptığı bir açıklama ile sosyal medyaya ara vereceğini duyurdu.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 08:59
Takip Et

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say,sosyal medyadan ayrılacağını ''Kötüyüm.. Bana biraz müsaade'' diyerek duyurdu

Fazıl Say ‘Kötüyüm’ diyerek duyurdu: Bana biraz müsaade…
+
Aa
-

Geçtiğimiz günlerde eşi Ece Dağıstan ile boşandığını açıklayan ünlü piyanist Fazıl Say, Instagram hesabından yaptığı bir açıklama ile sosyal medyaya ara vereceğini söyledi.

Ünlü piyanist paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İzninizle uzunca bir müddet sosyal medyaya ara vermek istiyorum. Bestelerime konserlerime konsantre olmak istiyorum. Onlar benim tek tedavim şu an.

Tedavi , çünkü iyi değilim.

İyi olmak için zamana ihtiyaç var.

İnançla ve umutla devam edeceğim ama zamana ihtiyaç var.

Konserlerde “iyi”yi içime çekebiliyorum.

Kaplayabiliyor benliğimi.

Bu benim tek umudum şu an.

Ama dışarısı?

Onca verdiklerimiz?

Çoğumuzun durumu böyle olabilir.

Büyük bir yük, sinsice binmiş omuzlarımıza.

Yüzyıla girerken neler hayal etmiştik…

Ya şimdi?

Bu ülke de iyi değil..

Dünya da iyi değil…

Kötü etkiliyor insanları…

İyiye inanan insanları…

Sağlıcakla kalın.

Evrendeki iyiden vazgeçmeyelim..

Yani 70’inde bile zeytin dikmeliyiz. Unutmayalım bu sözleri..

Uzun bir müddet sonra güçlü olarak döneceğim.

Sevgiyle, içtenlikle..”

Bununla birlikte Fazıl Say konser, turne ve albüm duyurularını yapacağı hesabın açık olacağını belirtti.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstan 2019 yılında İtalya’da dünya evine girmişti.

İşte o paylaşım…

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
2
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
3
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
6
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿Bunu yapanlar yandı: SGK geçmişe dönük ödemeleri geri alacak
﻿Erdoğan'a AKP mitinginde tepki! Kürsüye çıkınca böyle bağırdılar
7
﻿Erdoğan'a AKP mitinginde tepki! Kürsüye çıkınca böyle bağırdılar
﻿Erdoğan'a AKP mitinginde tepki! Kürsüye çıkınca böyle bağırdılar
﻿Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü
﻿Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü
﻿Moskova’da bir hipermarkette çıkan yangında 1 kişi öldü
﻿50 yaş üstü hanımlar kemik erimesine dikkat
﻿50 yaş üstü hanımlar kemik erimesine dikkat
﻿50 yaş üstü hanımlar kemik erimesine dikkat
﻿Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
﻿Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
﻿Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü
﻿Disleksi erken yaşta tespit edilebilecek. Kastamonu’da takdir toplayan proje
﻿Disleksi erken yaşta tespit edilebilecek. Kastamonu’da takdir toplayan proje
﻿Disleksi erken yaşta tespit edilebilecek. Kastamonu’da takdir toplayan proje
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.