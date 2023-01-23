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Fazıl Say Şahmaran dizisini yerden yere vurdu: Böyle Şahmaran mı olur ulan...

Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Şahmaran dizisi sosyal medyanın gündeminde. Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say Şahmaran yorumuyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Say "İkinci bölümde bıraktım. Bıktım. On üzerinden bir!" dedi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 08:56
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Dünyaca ünlü piyanist Şahmaran dizisini çok sert eleştirdi

Fazıl Say Şahmaran dizisini yerden yere vurdu: Böyle Şahmaran mı olur ulan...
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Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'in paylaştığı Şahmaran dizisi konusuyla ve içindeki erotik sahneleriyle yayınladığı ilk günden itibaren sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

SERT YORUM

Beğenenin olduğu kadar, beğenmeyenin de olduğu diziye bir yorum da Fazıl Say'dan geldi. Ünlü piyanistin yorumu çok sert oldu. Diziyi resmen yerden yere vurdu.

''BÖYLE ŞAHMARAN MI OLUR ULAN...''

Diziyi beğenmeyen dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şahmaran dizisini denedim daha ikinci bölümde 'oğlan kızı nasıl götürüre bağladı. Bıraktım. Bıktım. Böyle Şahmaran mı olur ulan? Bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytinginizden. On üzerinden bir!" ifadelerini kullandı.

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