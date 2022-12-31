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Madonna'dan dantelli ve ürkütücü Noel videosu

Madonna, Instagram’da dantelli siyah iç çamaşırı giymiş ve baştan çıkarıcı bir şekilde kameraya bakarken kendini gösterdiği ürkütücü bir video paylaştı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 13:10
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Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, ailesiyle geçirdiği Noel tatilinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üstüne çekti.

Madonna'dan dantelli ve ürkütücü Noel videosu
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64 yaşındaki Madonna, pazartesi günü (26 Aralık) Instagram'dan birkaç fotoğrafını art arda eklediği bir video paylaştı.

Klasik parça “Santa Baby”nin kendi 1987 versiyonuna ayarlanan klip, Madonna’nın en küçük dört çocuğunun yanında olduğu bir fotoğrafla tuhaf bir şekilde sona ermeden önce, müstehcen imalara sahipti. Ailesi ile birlikte olduğu bir karede böylesi pozlar vermesi ise kısa sürede sosyal medyada olay oldu.

Kısa sürede 150 binden fazla beğeni alan paylaşıma çeşitli yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, Madonna'nın aile fotoğrafını iç çamaşırlı pozuyla bir arada paylaşmasını "tuhaf" buldu.

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