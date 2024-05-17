Dünyaca ünlü restoranları bakın nasıl solladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü restoranları bakın nasıl solladı
Michelin yıldızı alan ‘ilk büfe’ tarihe geçti.

Sadece dünyanın en prestijli restoranlarının alabildiği Michelin yıldızı ilk kez salaş, küçük ve hijyeni tartışma yaratan bir yere gitti.

ekran-goruntusu-2024-05-17-104609.png

Meksika’nin Mexico City'deki küçücük bir taco standı bu büyük ayrıcalığı alan ilk ‘farklı’ yer oldu. Şef Arturo Rivera Martinez, 20 yıldır Taquería El Califa de León isimli taco standında adeta harikalar yaratıyor.

ekran-goruntusu-2024-05-17-102057.png

Her gün yerel halkın akınına uğrayan dükkanın 70 yıl önce açıldığı biliniyor. Şık, hijyenik ve pahalı restoranlara verilmesiyle ünlü olan Michelin yıldızının bu 3 metrekarelik dükkana nasıl verildiği ise büyük merak konusu oldu.

ekran-goruntusu-2024-05-17-102800.png

Şef Martinez ise tyaptığı tacoların en büyük sırlarının ‘sadelik’ olduğunu söyledi.

ekran-goruntusu-2024-05-17-102728.png

Her restoranın sahip olmak istediği bir ayrıcalık olan Michelin'in tanımına göre El Califa de León, "yüksek kaliteli yemek pişirme" özelliği nedeniyle yıldız aldı.

ekran-goruntusu-2024-05-17-102920.png

Meksika’nın geleneksek yemeği olarak kabul edilen taco, mısır unundan yapılan bir çeşit yufkadır. İçine, kıyma, sığır eti ve çeşitli soslar konularak yenilen taconun en büyük özelliği ise acı olmasıdır.

ekran-goruntusu-2024-05-17-102935.png

TACO NEDİR?

Taco’nun yapımında tortilla, et, peynir ve çeşitli sebzeler kullanılır. Ayrıca, yanında bazı garnitürler tüketilebilir. Taco, Meksika'da Avrupalıların gelişinden önce tüketilmeye başlanmış ve bu yemeğe "taco" adını İspanyollar vermiştir.

ekran-goruntusu-2024-05-17-102745.png

MICHELIN YILDIZI NEDİR?

Michelin yıldızı olağanüstü yemekler sunan restoranlara verilir. Her yerde uygulanan 5 kriter ise şunlardır: Malzemelerin kalitesi, lezzetlerin uyumu, pişirme tekniklerine hakimiyet, şefin kişiliğinin yemek deneyimine yansıması ve en önemlisi, müfettişlerin ziyaretleri arasındaki tutarlılık.

ekran-goruntusu-2024-05-17-102430.png

MICHELIN YILDIZI’NI KİMLER VERİYOR?

Bir restorana yıldız verme kararını kadrolu Michelin çalışanları, eski restoran ve konaklama profesyonelleri ile kimliklerinin gizli tutulmasıyla ünlü Michelin müfettişleri verir.

ekran-goruntusu-2024-05-17-102207.png

Birkaç müfettiş bir restoranda yemek yedikten sonra son karar için ekip bir araya gelir.

ekran-goruntusu-2024-05-17-102344.png

ekran-goruntusu-2024-05-17-102231.png

Son Haberler
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı tek kozu var Spor
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı tek kozu var
Texas’ı kasırga vurdu: 4 ölü Dünya
Texas’ı kasırga vurdu: 4 ölü
AKP'li belediye başkanının babası affedildi. İki Saadet Partili müşahidi öldürmüş müebbet hapis cezası almıştı Gündem
AKP'li belediye başkanının babası affedildi. İki Saadet Partili müşahidi öldürmüş müebbet hapis cezası almıştı
Mussolini'nin sığınağı halka açıldı Gündem
Mussolini'nin sığınağı halka açıldı
Trabzonspor'un ilk golünü atan efsane futbolcu vefat etti Spor
Trabzonspor'un ilk golünü atan efsane futbolcu vefat etti
Kimse ne olduğunu anlamadı. Giyinmiş mi yoksa soyunmuş mu Magazin
Kimse ne olduğunu anlamadı. Giyinmiş mi yoksa soyunmuş mu
Rasim Ozan dili dolanarak Fenerbahçe başkanlığını kimin kazanacağını açıkladı Spor
Rasim Ozan dili dolanarak Fenerbahçe başkanlığını kimin kazanacağını açıkladı