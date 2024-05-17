Dünyaca ünlü restoranları bakın nasıl solladı

Sadece dünyanın en prestijli restoranlarının alabildiği Michelin yıldızı ilk kez salaş, küçük ve hijyeni tartışma yaratan bir yere gitti.

Meksika’nin Mexico City'deki küçücük bir taco standı bu büyük ayrıcalığı alan ilk ‘farklı’ yer oldu. Şef Arturo Rivera Martinez, 20 yıldır Taquería El Califa de León isimli taco standında adeta harikalar yaratıyor.

Her gün yerel halkın akınına uğrayan dükkanın 70 yıl önce açıldığı biliniyor. Şık, hijyenik ve pahalı restoranlara verilmesiyle ünlü olan Michelin yıldızının bu 3 metrekarelik dükkana nasıl verildiği ise büyük merak konusu oldu.

Şef Martinez ise tyaptığı tacoların en büyük sırlarının ‘sadelik’ olduğunu söyledi.

Her restoranın sahip olmak istediği bir ayrıcalık olan Michelin'in tanımına göre El Califa de León, "yüksek kaliteli yemek pişirme" özelliği nedeniyle yıldız aldı.

Meksika’nın geleneksek yemeği olarak kabul edilen taco, mısır unundan yapılan bir çeşit yufkadır. İçine, kıyma, sığır eti ve çeşitli soslar konularak yenilen taconun en büyük özelliği ise acı olmasıdır.

TACO NEDİR?

Taco’nun yapımında tortilla, et, peynir ve çeşitli sebzeler kullanılır. Ayrıca, yanında bazı garnitürler tüketilebilir. Taco, Meksika'da Avrupalıların gelişinden önce tüketilmeye başlanmış ve bu yemeğe "taco" adını İspanyollar vermiştir.

MICHELIN YILDIZI NEDİR?

Michelin yıldızı olağanüstü yemekler sunan restoranlara verilir. Her yerde uygulanan 5 kriter ise şunlardır: Malzemelerin kalitesi, lezzetlerin uyumu, pişirme tekniklerine hakimiyet, şefin kişiliğinin yemek deneyimine yansıması ve en önemlisi, müfettişlerin ziyaretleri arasındaki tutarlılık.

MICHELIN YILDIZI’NI KİMLER VERİYOR?

Bir restorana yıldız verme kararını kadrolu Michelin çalışanları, eski restoran ve konaklama profesyonelleri ile kimliklerinin gizli tutulmasıyla ünlü Michelin müfettişleri verir.

Birkaç müfettiş bir restoranda yemek yedikten sonra son karar için ekip bir araya gelir.