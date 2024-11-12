Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı! Bir bakan bir daha baktı

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Dünyaca ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı! Bir bakan bir daha baktı

31 yaşındaki ABD'li şarkıcı Ariana Grande verdiği kilolarla gündeme geliyor. Grande'nin katıldığı galada bir deri bir kemik kaldığı görüldü. Ünlü şarkıcının sosyal medyada hayranlarını korkuttu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Ariana Grande yer aldığı 'Wicked' filminin tanıtım çekimi sırasında verdiği kilolar dikkat çekti.

İNCE VÜCUDU GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Ünlü ismin ince vücudu görenleri hayli bir şaşırttı. Verdiği kilolarla gündeme gelen Grande straplez bir elbise giydi.

Sosyal medyada Ariana'nın kilosu ve görünüşüyle ilgili endişelerini dile getiriyor. Bir kişi Ariana'nın Los Angeles'taki etkinliğe gelişini gösteren bir videoya "Bir deri bir kemik kalmış" yorumunda bulundu.

Bir başka kullanıcı ise "Ariana sağlıksız bir şekilde zayıf görünüyor" derken üçüncü bir kullanıcı "Hayatı boyunca zayıf olduğunu biliyorum ama onu şimdi görmek endişe verici" ifadelerini kullandı.

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