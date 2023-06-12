Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul'da tangasıyla dans etti

Geçtiğimiz Cumartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul'da gerçekleşti. Dünyanın gözü kulağı ülkemizdeyken, ünlü şarkıcı Anitta akılları baştan aldı.

Gece şov yapan Anitta, İstanbul'dan paylaştığı videolarla da dikkat çekti.

Kapalıçarşı'daki paylaşımlarıyla olay olan Anitta, bu sefer de sahilde tanga ile dans ettiği anlarda kendisini şaşkın bakışlarla izleyen vatandaşları çekip yayınladı.

Videoyu görenler "Bakmamak elde değil" derken, bazıları da bu görüntülere sinirlendi.

DEMET AKALIN'IN YORUMU BOMBA

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan paylaşıma yorum gecikmedi. Akalın "Vallahi ilk kez duydum. Asla tanımıyorum. Kapalı Çarşı'daki beyler de tanımıyordur" diye yorum yaptı.

Bir kullanıcı ise "Kadının Cardi B ile düeti bile var. Senin tanımaman çok da şey değil" Akalın'ın yorumuna cevap verdi. Anitta'nın Instagram'da 64 milyon takipçisi var.