1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Dünyaca ünlü şarkıcı yeni rekoru ile müzik tarihine geçti

Dünyaca ünlü şarkıcı yeni rekoru ile müzik tarihine geçti

Yeni albümü 'Midnights' ile birçok rekora imza atan Taylor Swift, müzik tarihinde yalnızca beş şarkıcının ulaşabildiği bir başarıya imza attı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 16:35
Takip Et

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylr Swift yeni rekoru ile müzik tarihine geçti

Dünyaca ünlü şarkıcı yeni rekoru ile müzik tarihine geçti
+
Aa
-

Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, son albümü 'Midnights' ile rekor kırmaya devam ediyor. Yeni albümüyle müzik piyasasının nabzını tutan Billboard 200 albüm listesindeki yükselişini sürdüren şarkıcının Lover: Live From Paris adlı albümü de listeye giriş yaptı.

Bununla birlikte şarkıcı, müzik tarihinde yalnızca beş şarkıcının imza attığı bir başarıya ulaştı. 10 albümü de Billlboard 200 listesine giren şarkıcı, resmen "Elite Club"a dahil oldu.

Şarkıcı ilk kez 60'lı yıllarda ortaya çıkan ve Prince, David Bowie, Whitney Houston ve The Beatles gibi isimlerin yer aldığı listeye dahil olmayı başardı.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
2
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
3
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
4
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
5
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
6
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
7
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Bakan Kurum, Dünya Bankası ve AB heyetleri ile görüştü
﻿Bakan Kurum, Dünya Bankası ve AB heyetleri ile görüştü
﻿Bakan Kurum, Dünya Bankası ve AB heyetleri ile görüştü
﻿Park halindeki araç dereye uçtu
﻿Park halindeki araç dereye uçtu
﻿Park halindeki araç dereye uçtu
﻿ Depremde dağ dağa kavuştu
﻿ Depremde dağ dağa kavuştu
﻿ Depremde dağ dağa kavuştu
﻿ESK depremzede yetiştiricilerden 3 bin hayvan alımı yaptı
﻿ESK depremzede yetiştiricilerden 3 bin hayvan alımı yaptı
﻿ESK depremzede yetiştiricilerden 3 bin hayvan alımı yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.