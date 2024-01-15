Dünyaca ünlü şirketin iflasına ramak kaldı. 25 adet uçağını sattı

Yeniakit’in aktardığına göre, ekonomik kriz nedeniyle şirketler zor durumda kalmaya devam ediyor. Amerikalı şirket, borçlarını düşürmek için uyguladığı uçak satışıyla 419 milyon dolarlık net gelir elde etti. Sat-kirala geri işlemi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan başvuruda detaylı bir şekilde anlatıldı.

Bu işlemde satılan her uçağın ortalama fiyatı 16,75 milyon dolar civarındaydı. 200’den fazla A320 ailesi uçağı bulunan geniş filosuyla bilinen şirket, ayrıca filosundaki A319’ları 2025 yılı sonuna kadar hizmetten çekeceğini açıkladı.

UÇAK BİLET FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

Spirit Airlines, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 157 milyon dolardan fazla net zarar bildirmesine rağmen, filosunu modernize etmek ve mali durumunu iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Havayolunun filosu şimdilik A320’lerden oluşuyor ve yakında daha fazla A320neo eklemeyi ve A321neo sayısını artırmayı planlıyor.

Öte yandan, Spirit Airlines ve JetBlue, 3,8 milyar dolarlık dev birleşme için önemli bir kararın sonucunu bekliyor. Aralık ayı başında biten davada, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) birleşmeye itiraz ediyor.

Adalet Bakanlığı, birleşmenin uçak biletlerini yükseltebileceğini ve düşük maliyetli seyahat seçeneklerini azaltabileceğini iddia ediyor.

Bu ay verilmesi beklenen karar, birleşmenin onaylanması halinde ABD’nin beşinci büyük havayolunun kurulmasını sağlayacak.