Dünyaca ünlü spor ayakkabı markası iflas etti. Büyük şok

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Dünyaca ünlü spor ayakkabı markası iflas etti. Büyük şok

Dünyaca tanınan İsveçli spor ayakkabı perakendecisi Sneakersnstuff (SNS) iflas ettiğini duyurdu. 26 yıllık dev şirketin Berlin, Paris, Londra, New York, Los Angeles ve Tokyo’da da mağazaları vardı. Şirket Adidas, Nike, New Balance, Timberland ile işbirliği yapıyordu.

Dünyaca ünlü spor ayakkabı markası Sneakersnstuff, finansal sıkıntılar nedeniyle İsveç'te iflas başvurusu yaptı. Koleksiyonluk spor ayakkabı pazarındaki gerileme şirketi zora soktu.

İsveç merkezli spor ayakkabı ve sokak giyim perakendecisi Sneakersnstuff (SNS), finansal zorluklar nedeniyle İsveç'te iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. 1999 yılında Stockholm’de kurulan marka, dünya çapında tanınan bir perakende devi haline gelmişti.

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SNS, Adidas, Nike, New Balance, Timberland gibi global markalarla yaptığı iş birlikleri ve sınırlı sayıda üretilen koleksiyonluk spor ayakkabılarıyla dikkat çekiyordu. Ancak son dönemde küresel koleksiyonluk spor ayakkabı pazarındaki daralma, büyük markaların ürün çeşitliliğini azaltma stratejisi ve ekonomik zorluklar SNS'yi olumsuz etkiledi.

2023 yılına ait finansal raporlarına göre, SNS yaklaşık 50 milyon euro (1 milyar 867 milyon TL) gelir elde ederken, 459,2 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin mali durumundaki bu olumsuz tablo, markanın zorlu bir döneme girmesine yol açtı.

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Buna rağmen, SNS yönetimi iflas başvurusunun ardından Paris, Berlin ve Londra'daki fiziksel mağazaların yanı sıra çevrimiçi satış kanalı sneakersnstuff.com üzerinden faaliyetlerine devam edeceklerini duyurdu.

SNS, spor ayakkabı kültürünü dünyaya tanıtan önemli bir marka olarak, Berlin, Paris, Londra, New York, Los Angeles ve Tokyo gibi metropollerdeki mağazalarıyla büyük bir müşteri kitlesine hitap ediyordu. Ancak son yıllarda, markaların koleksiyonluk ayakkabı üretimini azaltması ve tüketici taleplerindeki değişiklikler SNS'nin finansal yapısını sarsmış görünüyor.

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