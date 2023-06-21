Dünyaca ünlü tarım şirketi iflasını verdi. Binlerce çalışan işsiz kalacak

Milli Gazete'den Oğuz İlgiç'in haberine göre, yıllardır yeşil yapraklı sebzeleri ve mikro yeşillikleriyle tanınan AeroFarms, yüksek teknoloji kapalı tarım tesislerinde taze gıda erişimini artırma çabasıyla adını duyurmuştu.

Ancak, AeroFarms 8 Haziran tarihinde, "Önemli endüstri ve sermaye piyasası zorlukları" nedeniyle iflas başvurusu yaptığını duyurdu.

Şirket iflas süreci devam ederken, AeroFarms müşteri tabanına ve ana satış ortaklarına hizmet vermeye devam edeceğini ve perakende genişlemelerinin planlandığı gibi ilerlemesinin beklendiği açıklandı.

Ayrıca, söz konusu şirket bazı yatırımcılardan likidite sağlamak amacıyla iflas durumunda 10 milyon dolarlık finansman sağlama anlaşması yaparak, işletmenin nakit akışı ve devamlılığını sağlamayı hedefliyor.

"ÖDEME YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

AeroFarms yönetim kurulu aynı zamanda "Diğer finansman seçeneklerini keşfetmeye devam ederek" şirketin değerini maksimize etmeyi ve alacaklılara geri ödemeyi sağlamayı planladığını açıkladı.

Şirketin kurucu ortağı David Rosenberg, CEO olarak görevinden ayrılırken, özel danışman olarak yönetim kuruluna hizmet edecek. CFO Guy Blanchard ise başkan olarak atandı.

AeroFarms'ın kuruluşundan bu yana, İkea'nın ana şirketi Ingka Group, ünlü şef David Chang ve emekli ABD Ordusu Generali David Petraeus gibi yatırımcılardan toplamda 238 milyon dolar yatırım aldı.

Pitchbook verilerine göre, 2022'nin üçüncü çeyreğinde kapalı tarım sektöründe gerçekleşen fonlama miktarı 434 milyon dolar olarak kaydedildi.