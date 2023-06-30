Dünyaca ünlü teknik direktör oğluyla birlikte gözaltına alında

Paris Saint Germain ile sözleşmesi devam eden teknik direktör Christophe Galtier Fransız polisi tarafından gözaltına alındı.

Dünyaca ünlü teknik direktör oğluyla birlikte gözaltına alında

Teknik direktör Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier'in ırkçılık suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

56 yaşındaki Fransız teknik adam, soruşturmayı yürüten müfettişler tarafından sorguya alındı.

Savcı, oğlu John Valovic-Galtier'nin de polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Galtier ve oğlunu TSİ 10.45'ten beri ifadesinin alındığı öğrenilirken, soruşturmanın "Irk veya din mensubiyeti iddiasına dayalı ayrımcılık" şüphesiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.

NE YAŞANMIŞTI?

Teknik direktör Galtier'in, Fransa'nın Nice takımını çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda ırkçı ve İslamofobik açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti. Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier, yönetime gönderdiği bir e-postada, Galtier'i ırkçı sözler söylemekle suçlamıştı.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Havalimanında yürüyen yola ayağını kaptıran kadının bacağı kesildi Dünya
Havalimanında yürüyen yola ayağını kaptıran kadının bacağı kesildi
CHP’li Gürer: Ekmek iyice küçülecek Ekonomi
CHP’li Gürer: Ekmek iyice küçülecek
Murat Boz'un paylaştığı fotoğraftaki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı Magazin
Murat Boz'un paylaştığı fotoğraftaki o detay takipçilerinin gözünden kaçmadı
Almanlar Kuntz'u persona non grata ilan etti Spor
Almanlar Kuntz'u persona non grata ilan etti
Havadaki en tehlikeli görev. Tanker uçakların pilotları konuştu Güncel
Havadaki en tehlikeli görev. Tanker uçakların pilotları konuştu
Yürüteçle geldi yürüyerek çıktı Güncel
Yürüteçle geldi yürüyerek çıktı