Dünyaca ünlü teknik direktör oğluyla birlikte gözaltına alında

Teknik direktör Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier'in ırkçılık suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
56 yaşındaki Fransız teknik adam, soruşturmayı yürüten müfettişler tarafından sorguya alındı.
Savcı, oğlu John Valovic-Galtier'nin de polis tarafından gözaltına alındığını açıkladı.
Galtier ve oğlunu TSİ 10.45'ten beri ifadesinin alındığı öğrenilirken, soruşturmanın "Irk veya din mensubiyeti iddiasına dayalı ayrımcılık" şüphesiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.
NE YAŞANMIŞTI?
Teknik direktör Galtier'in, Fransa'nın Nice takımını çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda ırkçı ve İslamofobik açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti. Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier, yönetime gönderdiği bir e-postada, Galtier'i ırkçı sözler söylemekle suçlamıştı.