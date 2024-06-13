Dünyaca ünlü tekstil devinin gözü Türkiye pazarında

Dünyaca ünlü şirketler gözünü Türkiye pazarına dikmiş durumda. Çinli tekstil devi Shein de Türkiye pazarına girmenin yollarını arıyor.

Shein, üretiminin büyük bir bölümünü Türkiye’ye kaydırmanın planlarını yapıyor. Bu sayede, tekstil devi Avrupa pazarına daha yakın olmayı ve büyük maliyet tutan hava taşımacılığının kullanımını en aza indirmeyi amaçlıyor.

Shein’in Türkiye’ye yatırımı, Nisan ayında yürürlüğe giren yeni dijital hizmetler mevzuatından da yararlanmasına olanak sağlayacak.

Çinli markanın Türkiye'ye pazarına yönlenmesindeki en büyük etkinin Fransız tüketicilerden gelen talebi karşılayabilmek olduğu belirtildi. Dev firma bunun gerçekleşmesiyle diğer Avrupa ülkelerine de kolay ulaşım imkanı sağlayabilecek.