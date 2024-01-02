Dünyaca ünlü üç üniversite sebze sonucunu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Deniz Dallı
Dünyaca ünlü üç üniversite sebze sonucunu açıkladı
Üç ünlü üniversite araştırdı ve açıkladı. Soru şu: “Sadece sebze yenirse doğru mu?” İşte yanıtı...

“Sadece sebze yemek kalp hastalığı riskini azaltmıyor mu?”
Bilim insanları bu sorunun yanıtı üzerinde çalıştı ve dünyaca ünlü üç üniversite kararırı açıkladı.

Çalışma İngiltere’de yapıldı. Çalışmanın adı: “Tek başına sebze tüketmek kalp hastalıklarına iyi gelir mi?”

Çalışma ve araştırma sonucu, "Frontiers in Nutrition" dergisinde yayınlandı, BBC çalışmayı haber olarak verdi. O habere göre, Oxford ve Bristol Üniversiteleri ile Hong Kong Üniversitesinden araştırmacılar, İngiltere BiyoBankası üzerinde 400 bin kişiyle anket düzenledi. Deneklere ne kadar sebze tükettikleri, hastalıkları olup olmadığı ve sebzeleri nasıl tükettikleri soruldu.

Denekler 2 dolu yemek kaşığı çiğ, 3 yemek kaşığı pişmiş sebze yediklerini söyledi. Sonraki 12 yılda, hastanede tedavi gerektiren ya da ölüme neden olan kalp problemlerine yol açıp açmadığı mercek altına alındı. En fazla sebze yiyenlerin en az sebze yiyenlere göre kalp hastalığından ölme riskinin yüzde 15 daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, öte yandan deneklerin sigara ve alkol tüketimlerini de sordu ve yanıtlarını aldı. Çalışmada şu sonuca varıldı:

“Dengeli beslenme, egzersizlerle söz konusu hastalıklarda daha etkili oluyor.
Çalışma kalp damar hastalıklarının beslenmeden kaynaklı nedenlerini anlamaya yardımcı oldu. Öte yandan lif yönünden zengin sebzeler tüketmek kilo alımını azalttı. Böylelikle kalp damar hastalıkları riski azaltılıyor. Bu saptamalar günlük en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketimi yapılması gerekir.”

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