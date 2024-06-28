Dünyaca ünlü üründe hasat başladı. Rekolte üreticileri perişan etti

Kaynak: İHA
Dünyaca ünlü üründe hasat başladı. Rekolte üreticileri perişan etti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının hasadı yapılmaya başlandı.

Dünyaca ünlü üründe hasat başladı

Ancak bu yıl çil hastalığı nedeniyle yaklaşık yüzde 30 verim kaybı bekleniyor. Lezzeti ve selenyum oranı ile bilinen bu sarımsak, bölgedeki 5 bin ailenin geçim kaynağını oluşturuyor.

Bu yıl, yaklaşık 24 bin dekar alanda dikimi yapılan Taşköprü sarımsağı, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 daha az alanda ekildi. Çil hastalığı ise sarımsakların büyümesini engellediği için verimde ciddi düşüşlere yol açtı.

ÜRETİCİ ZOR DURUMDA

Üretici Hasan Yıldırım, çil hastalığının sarımsağın büyümesini engellediğini belirterek, hastalığın insan sağlığına zararı olmadığını ancak sarımsağın küçük kalmasına neden olduğunu vurguladı. Bu durumun üreticileri zor durumda bıraktığını ifade eden Yıldırım, tarlasında dönüm başına 800-900 kilogram yerine bu yıl sadece 300-400 kilogram ürün alabileceğini söyledi.

"EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ"

Taşköprü Alatarla köyünde işçi başkanı olan Aysel Topçu ise sarımsak üretiminin zorluklarından bahsederek, "Yıllardır sarımsak işiyle uğraşıyoruz ve emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. Kışın dikim yapıyoruz, bahar aylarında hasat ediyoruz. Her aşaması zor olan bu işin karşılığını ne yazık ki alamıyoruz. Bu yıl hasada başladık ama sarımsaklarımız hastalıklı. İyi olan yerler de var, kötü olan yerler de var. Allah ne verdiyse ona razıyız" dedi.

Bu yıl yaşanan çil hastalığı sebebiyle Taşköprü sarımsağında önemli verim kayıpları yaşanıyor ve bu durum üreticileri olumsuz etkiliyor.

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