Dünyaca ünlü: Yılbaşı sofraları için Manisa'dan yola çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dünyaca ünlü: Yılbaşı sofraları için Manisa'dan yola çıktı

Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinde hasat devam ediyor. Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bağlarda tutulan üzümler yılbaşı sofralarını süslemek için kesilmeye başlandı.

Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinde ağustos ayında başlayan hasat dönemi Sarıgöl ilçesindeki örtü altı bağlar sayesinde devam ediyor. Yeni yıla saatler kala hala 2024 sezonu üzümlerinin Sarıgöl'de soğuk hava deposunu andıran bağlarda kesimleri devam ederken kesilen üzümler kamyonlara yüklenerek çevre il ve ilçelerdeki pazarlara gönderiliyor.

Dünyaca ünlü: Yılbaşı sofraları için Manisa'dan yola çıktı

"DALINDA TAZE OLARAK KALIYOR"

Sarıgöllü üzüm üreticisi Musa Topdemir, "Örtü altı sistemde üzümler dalında yılın son ayının sonuna kadar taze olarak bekliyor. Tek sıkıntı kesim sırasında yağmurlar yağdığında bağların çamur olması. Buna rağmen kesim hız kesmeden devam ediyor. Bende 70 dönüm bağ var. Bağımın çoğu hasat edildi elimde şuan 8-10 ton arası dalında üzümüm kaldı. Yılbaşı olması nedeniyle sabah ve öğleden sonrası kesim yapıyoruz. Bugün Denizli ve İzmir illerine yılbaşı için üzüm kesimleri yapıyoruz. Bugün ve yarın yılbaşı sofralarına dalından Sultaniye üzüm kesimini yapacağız. Elimdeki üzümler de ocak ayı içinde bitecek ve bağlarımızı 2025 yılı üzüm sezonuna hazırlamaya başlayacağız." dedi.

Dünyaca ünlü: Yılbaşı sofraları için Manisa'dan yola çıktı

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