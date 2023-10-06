Dünyaca ünlü yıldız albüm yapacağı kadına ahlaksız teklifte bulundu

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jason Derulo'nun albüm yapma karşılığında genç şarkıcıya ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edildi.

Dünyaca ünlü yıldız albüm yapacağı kadına ahlaksız teklifte bulundu

ABD’li şarkıcı ve söz yazarı Jason Derulo’nun, genç şarkıcı Emaza Gibson’a iki yıl önce ahlaksız bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

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Ünlü şarkıcının ahlaksız teklifi, Gibson’ın açtığı dava ile ortaya saçıldı.
34 yaşındaki Derulo’nun şimdi 25 yaşında olan Gibson’la tanıştıktan sonra desteklediği ve yapım şirketiyle albüm çıkarması konusunda anlaşma sağladığı mahkeme kayıtlarında görülürken, daha sonra Derulo’nun Gibson’a karşı yaklaşımının değiştiği öğrenildi.

Belgelerde, Derulo’nun, “Kariyerin için tavsiyelerimi istiyorsan benimle cinsel ilişkiye girmelisin” dediği belgelendi. Gibson’ın bu teklifi reddetmesinden sonra ise genç şarkıcı ile yapım şirketi arasındaki anlaşmanın rafa kaldırıldığı da öğrenildi.

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Derulo’nun bu sırada oğlunun annesi Jena Frumes ile birlikte olduğu da kayıtlara geçti.

Derulo’nun Gibson’a karşı baskı yaptığı ve sürekli taciz ettiği de kayıtlara geçerken genç kadın, “Travma yaşadım, kendimi toparlayamıyorum. Yine başladığım yere geri döndüm. Kariyerim ilerlemedi” dedi.

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