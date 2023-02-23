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Dünyaca ünlü yıldız deprem için bağış çağrısı yaptı

Dünyaca ünlü oyuncu Kate Winslet, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçti. Ünlü İngiliz bağış çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 15:46
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Dünyaca ünlü yıldız Kate Winslet deprem için bağış çağrısı yaptı

Dünyaca ünlü yıldız deprem için bağış çağrısı yaptı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler; birçok il ve ilçeyi sarstı. On binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından Türkiye'ye dünyadan yardım yağarken ünlü isimler de depremzedeler için kolları sıvadı.

Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Kate Winslet, Türkiye'deki yıkıcı depremlere kayıtsız kalmadı.

Winslet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerinden depremzedeler için yardım istedi Kate Winslet, Türkiye ve Suriye'de gördüğü manzaralardan ötürü mahvolduğunu belirterek, İngiltere merkezli 'Choose Love' kuruluşunun yardım kampanyasına bağış çağrısı yaptı.

Kuruluşun, bölgedeki yerel ortaklarıyla birlikte depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladığını aktaran Winslet, "Lütfen ne kadar verebiliyorsanız verin. Tek bir kuruş bile hayat kurtarmak için önemlidir" ifadelerini kullandı.

 

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