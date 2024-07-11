Dünyada 750'den fazla mağazası var. Kozmetik devi Türklere satılıyor

2012'de Türk şirketi Flormar'ın belli bir hissesini Rocher Grubu satın aldı. Satış rakamları zirveye çıkanca şirket bu kez 2021'de ise Flormar'ın tamamına sahip oldu.

2023 yılında 2,2 milyar euroluk satış rakamına ulaşan Rocher'ın sahibi Yves Rocher "Son üç yılda Flormar'ın Türkiye pazarındaki liderliği sürüyor. Bunu pazar payında beş puanlık bir artışla daha da pekiştirdi" dedi.

Flormar'ı Türk yatırımcılar Esas Private Equity, Tacirler Asset Management ve Credia Partners'tan oluşan konsorsiyum almak üzere. Rocher ile satış vaadi anlaşması imzaladı.