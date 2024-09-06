Dünyada düştü Türkiye’de yüzde 44 arttı. Bu verileri Birleşmiş Milletler açıkladı

Birleşmiş Millletler’e bağlı Gıda ve Tarım Örgütü gıda fiyat endeksini açıkladı. Buna göre dünyada gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 1,1 düşerken aynı dönemde Türkiye’de ise yüzde 44,88 arttı.

Ağustos ayındaki gıda fiyatları endeksi, temmuzdaki seviyenin yüzde 0,3, bir önceki yılki seviyenin yüzde 1,1 altında bulunuyor.

Gıda fiyatları ayrıca 2022'deki 160,3 puanlık zirve seviyenin ise yüzde 24,7 altında bulunuyor.

Dünya gıda fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşıyla Mart 2022'de gördüğü tarihi zirveden düşüşünü sürdürmesiyle, bu yıl şubat ayında son üç yılın dip seviyesini görmüştü.

TAHIL, YAĞ, SÜT, ET VE ŞEKER FİYATLARI

FAO verilerine göre küresel tahıl fiyatları ağustos ayında ortalama 110,1 puan olarak gerçekleşti ve temmuz ayına göre 0,6 puan ve Ağustos 2023 değerine göre 14,9 puan düştü.

Bitkisel yağ fiyatları ağustos ayında ortalama 136,0 puana ulaşarak bir önceki aya göre 1,0 puan arttı ve Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Süt fiyatları temmuz ayına göre 2,8 puan arttı ve bir yıl öncesine göre 16,3 puan daha yüksek oldu.

Et fiyatları ağustos ayında ortalama 119,5 puan olarak gerçekleşti ve temmuz ayına göre 0,9 puan düştü, ancak yine de geçen yılın aynı dönemine göre 4,3 puan yukarıda kaldı.

Şeker fiyatları temmuz ayına göre 5,7 ve bir yıl önceki değerine göre 34,3 puan düştü ve Ekim 2022'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE'DE GIDA FİYATLARI

Türkiye'de ise Türk-İş verilerine göre, ağustosta mutfak enflasyonu aylık yüzde 0,19, 12 aylık yüzde 57,99, yıllık ortalama yüzde 77,66 olarak hesaplandı. Sekiz aylık değişim oranı yüzde 33,53 oldu.

TÜİK verilerine göre ise ağustos ayında aylık gıda fiyatları Türkiye'de yüzde 1,1 geriledi. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 44,88 oldu.

Gıda enflasyonu 4 yıl sonra ilk kez aylık bazda negatif bölgeye geçse de yıllık artış küreselden yine ayrıştı.