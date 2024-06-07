Dünyada düşüyor Türkiye'de uçuyor

Küresel gıda fiyatları, Mayıs ayında tahıl ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışların etkisiyle üst üste üçüncü ayda da yükseldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi, Nisan ayındaki revize edilmiş seviyeden yüzde 0,9 artarak Mayıs ayında 120,4 puana ulaştı.

Bir yıl öncesine göre gıda fiyatları yüzde 3,4 düşüş gösterirken, Mart 2022'deki zirvesinin yüzde 24,9 altında kaldı. Türkiye’deki gıda fiyatları ise, küresel eğilimin aksine sert artış göstermeye devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aylık gıda enflasyonu yüzde 1,69, yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 70,14 olarak hesaplandı. Ankara'daki gıda fiyatları baz alınarak hazırlanan Türk-İş’in mutfak enflasyonu ise aylık yüzde 7,02, yıllık yüzde 83,06 olarak gerçekleşti.

TAHIL, ŞEKER, ET, YAĞ VE SÜT FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

FAO Tahıl Fiyat Endeksi, Mayıs ayında aylık yüzde 6,3 yükseldi. Buğday fiyatları, Kuzey Amerika, Avrupa ve Karadeniz gibi ana üretim bölgelerinde 2024 hasadını olumsuz etkileyen koşullar nedeniyle arttı. Mısır fiyatları ise Spiroplasma hastalığının yayılması ve Güney Amerika'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yükselişe geçti.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi Nisan ayına göre yüzde 1,8 arttı. Yaz tatili öncesinde gelen talep artışı ve Batı Avrupa'da süt üretiminin tarihi seviyelerin altına düşebileceği beklentileri bu artışta etkili oldu.

FAO Şeker Fiyat Endeksi ise Brezilya'da yeni hasat sezonunun iyi başlaması ve uluslararası ham petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Nisan ayına göre yüzde 7,5 oranında geriledi. Bu durum, şeker fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturdu.

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, Nisan ayına göre yüzde 2,4 oranında düştü. Mevsimsel üretim artışları ve zayıf küresel talep nedeniyle palm yağı fiyatlarındaki düşüş, bitkisel yağ fiyatlarının gerilemesine neden oldu.

FAO Et Fiyat Endeksi ise Mayıs ayında aylık yüzde 0,2 ile sınırlı bir düşüş yaşadı. Kümes hayvanları ve büyükbaş hayvan etlerinin uluslararası fiyatları düşerken, domuz ve küçükbaş hayvan etlerinin fiyatları artış gösterdi.