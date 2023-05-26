Dünyada en çok satılan otomobil belli oldu. Toyota Corolla’nın koltuğu sallandı

Dünya genelinde en çok satan otomobil Tesla Model Y oldu. Böylece Toyota Corolla geride kaldı.

Dünyada en çok satılan otomobil belli oldu. Toyota Corolla’nın koltuğu sallandı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Tesla Model Y, dünyanın en çok satan otomobili oldu.

Global otomobil pazarı verilerine göre, 2023 yılının ilk çeyreğinde 256 bin 400 adet Toyota Corolla modeli satıldı. Fakat Tesla Model Y, 267 bin 200 adet satarak dünyanın en çok satan otomobili oldu.

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Geçtiğimiz yılın verileriyle kıyasladığımızda; 2022’de 1 milyon 120 bin (2021’e kıyasla yüzde 2.8’lik küçülme) adetle en çok satan otomobilin Corolla olduğunu görüyoruz. Hemen ardında da 870 bin adet ile (2021’e kıyasla yüzde 13.7 küçülme) yine Toyota’nın RAV4 modeli yer alıyordu.

Öte yandan Tesla Model Y de 760 bin adet (2021’e kıyasla yüzde 88.7 büyüme) üretimle ilk 5’e girmeyi başardı.

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