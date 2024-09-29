Dünyada eş zamanlı olarak düzenlendi! O hastalığa dikkat çektiler

Kaynak: AA
Dünyada eş zamanlı olarak düzenlendi! O hastalığa dikkat çektiler

Klasik otomobil tutkunları prostat kanserine dikkat çekmek için dünyada eş zamanlı olarak etkinlik düzenledi. Dünyada eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara'daki ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu.

Başkentteki klasik otomobil tutkunları, prostat kanseri farkındalık ayı kapsamında, "2024 The Distinguished Gentleman's Drive Ankara" etkinliği düzenledi.

Dünyada birçok şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Ankara ayağında, 40'a yakın klasik otomobilin sürücüsü, Söğütözü'ndeki bir kafede buluştu.

1984 yılından önce üretilen klasik otomobillerin sürücüleri, dönemin modasına uygun kıyafetlerle etkinliğe katıldı.

Klasik otomobilleriyle başkentte şehir turu yapan sürücüler, daha sonra 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katılmak üzere ilçeye gitti.

Grubun Ankara temsilcisi Kayra Kolak, başkentte 2. kez düzenlenen etkinlikle hem prostat kanserine dikkati çekmek hem de klasik otomobil tutkunlarını başkentlilerle buluşturmak istediklerini söyledi.

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