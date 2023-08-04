Dünyada geçim derdini en çok Türkler yaşıyor

Enflasyonun en önemli sonuçlarından birisi hayat pahalılığı. Giderek artan hayat pahalılığı birçok ülkede vatandaşları endişelendiriyor. Bunların başında ise Türkiye geliyor.

Euronews’te yer alan habere göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) raporuna göre "gıda, barınma, enerji ve borç" gibi temel ödemeleri yapabilmekten en çok endişe edenler Türk vatandaşları çıktı. Türkiye’de halkın yüzde 72’si gıda, barınma ve evlerde kullanılan enerji masraflarını karşılamaktan ve borç ödeme maliyetinin giderek artmasından endişeli. 27 ülke içinde Türkiye ilk sırada yer alırken bu ülkelerin ortalaması yüzde 47.

TÜRKİYE’NİN YÜZDE 72’Sİ ENDİŞELİ

OECD’nin 2022 yılı "Önemli Olan Riskler" araştırmasında dayanan "Yüksek enflasyonlu bir ortamda temel ihtiyaç maddelerini karşılama konusunda endişeler" başlıklı rapor yayımlandı.

Buna göre Türkiye’de halkın yüzde 72’si bu dört temel ihtiyacı karşılayabilmekten endişeli olduğunu bildirdi. Türkiye’yi yüzde 67 ile Şili ve yüzde 66 ile Meksika takip ediyor.

Endişe oranının en düşük olduğu ülkeler ise Danimarka ve İsviçre (yüzde 28) ile Almanya (yüzde 33) oldu.

TÜRKİYE’DE ZENGİNLER YOKSULLARDAN DAHA ENDİŞELİ

Araştırma gelir durumuna göre endişe seviyesini de gösteriyor. Gelir durumu en düşük gelire sahip "ilk yüzde 20"lik gruptan en yüksek gelire sahip "son yüzde 20"lik gruba doğru sıralanıyor. Buna "sıralı yüzde 20'lik gruplar" deniliyor.

27 ülkenin 26’sında en düşük gelire sahip "ilk yüzde 20"lik grupta dört temel ihtiyacı karşılayabilmekten endişe edenlerin oranı en yüksek gelire sahip "son yüzde 20"lik gruptan daha yüksek.

Bunun istisnası ise Türkiye. Türkiye’de en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kesim (yüzde 70,7) en düşük gelire sahip yüzde 20’lik (yüzde 70,5) kesimden daha endişeli. Aradaki fark yüzde 0,2 puan.