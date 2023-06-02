Dünyada gıda fiyatları düşüyor biz de artıyor

Dünyada gıda fiyatları son iki yılın en düşük seviyesine gerilerken, Türkiye'de ise tam tersi yaşanıyor. İTO rakamları açıladı. 242 üründen, 141'nin fiyatı arttı, 76'sının ise değişmedi. Sadece 25 ürünün fiyatı geriledi. Bu durum nasıl böyle bir şey oluyor sorusunu gündeme getiriyor.

Dünya gıda fiyatları endeksi Mayıs ayında şeker ve et fiyatlarındaki artışlara rağmen bitkisel yağlar, tahıl ve süt ürünlerindeki sert düşüşlerin etkisiyle iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Nisan ayındaki revize edilmiş 127.7 seviyesinden Mayıs aynda 124.3'e düştü.

Nisan gıda fiyatları endeksi daha önce 127.2 olarak açıklanmıştı.

Mayıs ayındaki dünya gıda fiyatları endeksi Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle kaydedilen tarihi yüksek seviyenin %22 altında bulunuyor.