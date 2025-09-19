Dünyada ilk! Yapay zeka destekli sanal bakan kabinede. Yolsuzlukla mücadele edecek

Yapay zeka, eğitim, finans, pazarlama, hukuk, e-ticaret gibi birçok sektörde kulllanılan yapay zeka şimdi de siyasete el attı. Dünyada ilk kez oldu. Arnavutluk Başbakanı Rama, yeni kabinesinde yapay zeka ile geliştirilmiş sanal bakana yer verdiğini açıkladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, dördüncü döneminde görev yapması beklenen kabine üyelerini tanıttı.

Kabinede yeni pozisyonlara atanan bakanlar açıklanırken en dikkat çeken açıklama, yapay zeka ile geliştirilen bir dijital servise kabinede yer verilmesi oldu.

YOLSUZLUĞU ÖNLEMEYİ AMAÇLIYOR

Rama, "Diella" adlı dijital asistanın kamu ihalelerinin denetlenmesi ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla bakan olarak atandığını açıkladı.

Başbakan Rama açıklamasında, "Diella, fiziksel olarak mevcut olmayan ve yapay zeka tarafından sanal olarak oluşturulan ilk kabine üyesi" ifadelerini kullandı.

Geleneksel Arnavut kıyafetleri giyen bir kadın olarak tasvir edilen Diella, resmi verilere göre bugüne kadar e-Albania dijital platformu üzerinde 36 bin 600 belge düzenlenmesine ve yaklaşık bin hizmet sunulmasına yardımcı oldu.