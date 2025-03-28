Dünyada ilki onlar başardı! İnsana domuzdan karaciğer nakli yapıldı

Daha önce benzer vakalar yaşandı fakat başarılı olunmamıştı. Çin’deki Dördüncü Askeri Tıp Üniversitesi'nde çalışan sağlık ekipleri, genetiği değiştirilmiş bir domuzdan karaciğer dokusu aldılar. Organ, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana nakledildi ve bağışıklık sistemi tarafından reddedilmeden hastanın vücudunda 10 gün boyunca sağlıklı bir şekilde çalıştı.

Bazı hayvanların organları ile insan organları benzer özellikler gösterebiliyor. Domuzlar, genetik ve boyut açısından insanlara benzerler özelliklere sahip.

Oxford Üniversitesi’nden organ nakli uzmanı Profesör Peter Friend şu açıklamada bulundu:

"Bu, alandaki gelişmeler için önemli bir çalışmadır. Genetik modifikasyonlar, yakın zamanda yapılan kalp ve böbrek nakillerinde kullanılanlarla benzer olsa da bir türden alınan organın başka bir türe nakledilmesi işleminin karaciğer yetmezliği yaşayan bir hastayı ne kadar destekleyeceğini söylemek şu aşamada zor. Ancak, bu çalışma, genetik düzenlemelerin karaciğerin reddedilmesinin önüne geçebileceğini göstermektedir"

Çalışmanın baş yazarı Profesör Lin Wang, çalışma hakkında şu sözleri kullandı:

"Genetik olarak modifiye edilmiş domuz karaciğeri insan vücudunda çok iyi işledi. Bu büyük bir başarıdır. Ameliyat gerçekten başarılı oldu" şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Nature dergisinde yayımlanan yazısında "Yardımcı karaciğer nakli, karaciğer yetmezliği olan hastalar için ideal bir köprü tedavisidir. Bu, orijinal karaciğerin fonksiyonu geri kazanıldığında ya da uygun bir donör karaciğer bulunduğunda kolayca çıkarılabilir"

İspanya Ulusal Organ Nakli Örgütü’nden Rafael Matesanz ise bu deneyin şimdiye kadar denenmiş yöntemlerden farklı bir yol açtığını ifade etti.