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Bilim insanları ‘yasak gezegen’ keşfetti: Dünya'dan 280 ışık yılı uzaklıkta ve ‘sıra dışı' büyüklükte

Gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 280 ışık yılı uzaklıkta, cüce bir yıldızın etrafında dönen "sıra dışı" büyüklükte "yasak gezegen" keşfetti.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 04:47
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Dünya'dan 280 ışık yılı uzaklıkta ve ‘sıra dışı' büyüklükte... Bilim insanları ‘yasak gezegen’ keşfetti

Bilim insanları ‘yasak gezegen’ keşfetti: Dünya'dan 280 ışık yılı uzaklıkta ve ‘sıra dışı' büyüklükte
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Gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 280 ışık yılı uzaklıkta, cüce bir yıldızın etrafında dönen "sıra dışı büyüklükte" bir gezegen keşfetti.

AA'nın CNN'den aktardığına göre, son yayımlanan çalışmada NASA'nın gezegen keşif uydusu Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) kullanan araştırmacılar, güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter büyüklüğünde yeni bir gezegen bulunduğunu tespit etti. Araştırmacılar, "TOI 5205b" olarak adlandırılan gezegeni boyutu nedeniyle "yasak gezegen" diye tanımladı.

Dünya'dan yaklaşık 280 ışık yılı uzaklıkta, küçük bir yıldızın etrafında dönen "sıra dışı büyüklükteki" ötegezegenin, TOI-5205 adlı kırmızı bir cüce yıldızın yörüngesinde döndüğü kaydedildi. Gökbilimciler, son yıllarda M cüce yıldızların, yörüngelerinde dönen gezegenlere sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu keşfetti.

Çalışma yazarı Shubham Kanodia, "Jüpiter'in yaklaşık dört katı büyüklüğündeki ev sahibi yıldız TOI-5205, bir şekilde Jüpiter boyutundaki gezegeni yörüngesine almayı başardı ki bu oldukça şaşırtıcı" dedi. Kanodia, TOI-5205b'nin varlığının söz konusu gezegenler hakkında bilinenleri artırdığını belirtti.

M cüce yıldızının yörüngesinde bulunan ilk gaz devi gezegen Gökbilimciler, geçmişte daha büyük M cüce yıldızlarının yörüngelerinde dönen birkaç gaz bulutundan oluşan dev gezegenler buldu, ancak TOI 5205b, düşük kütleli bir M cüce yıldızının yörüngesinde bulunan ilk gaz devi gezegen olarak kayda geçti.

Araştırmacılar, TOI-5205b'nin atmosfere sahip olup olmadığını tespit etmek ve nasıl oluştuğunu anlamak için James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak gezegeni gözlemlemek istiyor. Bulguları detaylıca ele alan çalışma "The Astronomical Journal" adlı dergide yayımlandı.

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