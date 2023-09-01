Dünya'nın 2 aylık buğdayı kaldı

Avrasya Bölge Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Çin haricinde Dünyanın 2024 yılı sonrasında sadece 2 aylık bir tüketime yetebilecek kadar buğdayının kaldığını belirtti.

dunya.com’un haberine göre, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, dünyanın 2 aylık buğday devir stoğu kaldığını vurguladı. IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi açılışında konuşan Ulusoy, Avrasya bölgesindeki sektör paydaşları olarak koridorun tekrar açılmasını desteklediklerini belirtti. Günhan, “Türkiye’nin çabalarıyla küresel gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından önem taşıyan bu anlaşmanın devam edeceğini umuyoruz. Çin hariç dünya, 2024 Haziran’ında bir sonraki hasat sezonuna sadece 2 aylık tüketime yetebilecek buğdayla girecek” dedi.

TARİHTE İLK KEZ YÜZDE 17'YE DÜŞTÜ

2022 yılını 3 milyon 400 bin ton un ihracatıyla kapatan ve 2023 yılını 3 milyon 500 bin ton ihracatla kapatmaya hazırlanan Türkiye’nin, un ihracatında 9 yıldır dünya lideri olduğunu belirten Günhan Ulusoy, “Dünya buğday stok kullanım oranı 2016/17 sezonundan bu yana yüzde 34 ile en düşük seviyede. Üstelik dünyanın 265 milyon tonluk buğday stokunun yarısından fazlası, 135 milyon tonu Çin’in elinde. Stok kullanım oranı tarihte ilk kez yüzde 17’ye düşüyor” dedi.

TAHIL KORİDORU TEKRAR AÇILMALI

Tahıl koridoruna da dikkat çeken Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Ukrayna’da üretilen ürünlerin, dünya piyasalarına ulaştırılması, dünyanın arz talep dengesi için kritik önemde. Bu nedenle dünyanın gözü kulağı tahıl koridoruyla ilgili gelecek haberlerde. 17 Temmuz’da askıya alınmış olsa da bizler de Avrasya bölgesindeki sektör paydaşları olarak, koridorun tekrar açılmasını destekliyoruz” dedi. Tedarik zincirinin devamlılığının sağlanması için sektörün tam destek olduğunu dile getiren Ulusoy, öte yandan dünyada 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiğini ve bu yüzden sıfır atığı desteklediklerini belirtti.

REKOLTE BEKLENTİSİ

Orta ve Doğu Avrupa, Baltık Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Türkiye ve diğer Orta Asya Cumhuriyetleri olmak üzere yaklaşık bin katılımcının ağırlandığı kongrede konuşan Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Haluk Tezcan, “Kendi buğdayımızla ihracat şampiyonluğumuza inanıyoruz, mart ayı yağışlarıyla rekolte beklentimize ulaşacağımızı umuyoruz” dedi.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen, Türkiye makarna sanayicilerinin dünyanın ikinci ihracatçısı konumunda olduğuna dikkat çekerken, kapasite kullanımlarının yüzde 85 olduğunu söyledi. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş ise, bu yıl Türkiye’nin iyi bir sezon geçirdiğini belirterek TMO’nun süreci iyi yönettiğini söyledi.