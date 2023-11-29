Dünyanın ağır makineli tüfekleri

20. yüzyılın muharebe sahalarında yer almış ağır makineli tüfekleri listelendi. Listede 11 tüfek yer aldı. İşte o liste...

KAYNAK: Haber Merkezi
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Dünyanın ağır makineli tüfekleri 1
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Dünyanın ağır makineli tüfekleri 2

1- MG 34

Çap: 7,92 mm çapında ve 57 mm uzunluğunda fişek atar.

Hizmet yılları: 1936-1945

Üretim yeri: Almanya

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Dünyanın ağır makineli tüfekleri 3

2- Maxim Makineli Tüfek

Çap: Muhtelif

Hizmet yılları: 1887-1970

Üretim yeri: İngiltere

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Dünyanın ağır makineli tüfekleri 4

3- Hotchkiss Model 1897

Çap: 8 mm çapında ve 50 mm uzunluğunda fişek atar.

Hizmet yılları: 1897- 1945

Üretim yeri: Fransa

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Dünyanın ağır makineli tüfekleri 5

4- AAT-52

Çap: 7,5 mm ve 7,62 mm çapında fişek atar, fişek uzunluğu birincisinde 54 mm, ikincisinde 51 mm.

Hizmet yılları: 1952- Günümüz

Üretim yeri: Fransa

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Dünyanın ağır makineli tüfekleri 6

5- Breda m37

Çap: 8 mm çapında ve 59 mm uzunluunda fişek atar.

Hizmet yılları: 1937-60

Üretim yeri: İtalya

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Dünyanın ağır makineli tüfekleri 7

6- FN MAG

Çap: 7,62 mm çapında ve 51 mm uzunluğunda fişek atar.

Hizmet yılları: 1958- Günümüz

Üretim yeri: Belçika

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Dünyanın ağır makineli tüfekleri 8

7- SG-43 Goryunov

Çap: 7,62 mm çapında ve 54 mm uzunluğunda fişek atar

Hizmet yılları :1943-68

Üretim yeri: Rusya

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Dünyanın ağır makineli tüfekleri 9

8- Type 77

Çap: 12,7 mm çapında ve 108 mm uzunluğunda fişek atar.

Hizmet yılları: 1980- Günümüz

Üretim Yeri: Çin

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Dünyanın ağır makineli tüfekleri 10

9- DShK

Çap: 12,7 mm çapında ve 108 mm uzunluğunda fişek atar.

Hizmet Yılları: 1938- Günümüz

Üretim yeri: Rusya

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Dünyanın ağır makineli tüfekleri 11

10- Kord

Çap: 12,7 mm çapında ve 108 mm uzunluğunda fişek atar.

Hizmet yılları: 1998- Günümüz

Üretim yeri: Rusya

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Dünyanın ağır makineli tüfekleri 12

11- Type 92

Çap: 7,7 mm çapında ve 58 mm uzunluğunda fişek atar.

Hizmet yılları: 1932-1945

Üretim yeri: Japonya

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