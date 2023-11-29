Dünyanın ağır makineli tüfekleri

20. yüzyılın muharebe sahalarında yer almış ağır makineli tüfekleri listelendi. Listede 11 tüfek yer aldı. İşte o liste...
1- MG 34
Çap: 7,92 mm çapında ve 57 mm uzunluğunda fişek atar.
Hizmet yılları: 1936-1945
Üretim yeri: Almanya
2- Maxim Makineli Tüfek
Çap: Muhtelif
Hizmet yılları: 1887-1970
Üretim yeri: İngiltere
3- Hotchkiss Model 1897
Çap: 8 mm çapında ve 50 mm uzunluğunda fişek atar.
Hizmet yılları: 1897- 1945
Üretim yeri: Fransa
4- AAT-52
Çap: 7,5 mm ve 7,62 mm çapında fişek atar, fişek uzunluğu birincisinde 54 mm, ikincisinde 51 mm.
Hizmet yılları: 1952- Günümüz
5- Breda m37
Çap: 8 mm çapında ve 59 mm uzunluunda fişek atar.
Hizmet yılları: 1937-60
Üretim yeri: İtalya
6- FN MAG
Çap: 7,62 mm çapında ve 51 mm uzunluğunda fişek atar.
Hizmet yılları: 1958- Günümüz
Üretim yeri: Belçika
7- SG-43 Goryunov
Çap: 7,62 mm çapında ve 54 mm uzunluğunda fişek atar
Hizmet yılları :1943-68
Üretim yeri: Rusya
8- Type 77
Çap: 12,7 mm çapında ve 108 mm uzunluğunda fişek atar.
Hizmet yılları: 1980- Günümüz
Üretim Yeri: Çin
9- DShK
Hizmet Yılları: 1938- Günümüz
10- Kord
Hizmet yılları: 1998- Günümüz
11- Type 92
Çap: 7,7 mm çapında ve 58 mm uzunluğunda fişek atar.
Hizmet yılları: 1932-1945
Üretim yeri: Japonya