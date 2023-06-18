Dünya'nın dönüş ekseninin neden kaydığı ortaya çıktı! Büyük gizem çözüldü

Dünya'nın coğrafi kutbunda 20 yılda yaklaşık 80 cm kayma olduğunu tespit edip inceleyen araştırmacılar, yer altı sularının etkisi olmadan böyle bir değişimin mümkün olmayacağını ifade etti

Dünya'nın kendi etrafında döndüğü eksenin sabit ve durağan bir yapıda olmadığına değinen araştırmacılar “yerküre Kuzey ve Güney Kutuplarından geçen hayali bir çizgi olan dönme ekseni üzerinde dönerken sürüklenip yalpalanıyor” dedi.

Dönme eksenindeki bu hareketler kutup gezinmesi olarak adlandırılırken, Kuzey Kutup noktasının her yıl 10 metre genişliğinde bir çember çizdiği söylendi.

Amerikan Uzay Araştırmaları Dairesi'ne (NASA) göre 20'inci yüzyılda Dünya'nın dönüş ekseninin yılda 4 cm kaydığını bulundu.

Son dönemde yapılan araştırmalarsa iklim krizinin yerkürenin dönüşünde kaymaya neden olduğunu bulmuştu.

Ancak yer altı sularının bu kaymaya etkisi tam olarak belirlenememişti.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan araştırmanın başyazarı Seul Ulusal Üniversitesi Yer Bilimleri Eğitimi'nde Prof. Ki-Weon Seo, "Yerkürenin tarihinde Dünya'nın dönüş ekseninde çok büyük değişiklikler oldu. Ancak çalışmamız yer altı sularının tüketilmesinin dönüş ekseninin kaymasına neden olacak kadar önemli olduğunu vurguluyor." dedi.

Prof. Seo, "Yer altı sularının tüketimi yerkürenin kutbunun yıllık 4,36 cm hızda 64 derece doğuya kaydırdığını bulduk. Bu trend devam edecektir." diyor.

"Dönüş kutbu kaymasının açıklanamayan nedenini bulduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullanan Prof. Seo şöyle dedi:

Öte yandan Dünya'da yaşayan biri ve bir baba olarak, yer altı sularının çekilmesinin deniz seviyesinin yükselmesinin bir başka sebebi olduğunu görmek beni endişelendiriyor ve şaşırtıyor.