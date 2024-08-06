Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesinde 5 Türk şirket

Defense News dergisinin düzenlediği, “Defense News Top 100” listesi güncellendi.

Listede, Türk savunma sanayii şirketlerinin hepsi birden daha üst sıralara yükselirken, bir önceki listede yer almayan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ise listeye 84. sıradan girdi.

Liste verilerine göre; ASELSAN 47. sıradan 42. sıraya, TUSAŞ 58. sıradan 50. sıraya, Roketsan 80. sıradan 71. sıraya, ASFAT ise 100. sıradan 94. sıraya yükseldi.

"2030'DA DÜNYADA İLK 30 ARASINDA YER ALMA HEDEFİNE KOŞUYORUZ"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Dünya savunma sanayii devleri arasında yükselişlerinin devam ettiğini söyleyen Akyol, “Alanında en iyisi üreterek, oyun değiştirici teknojiler geliştirerek, ihracat odaklı çalışarak, 2030'da dünyada ilk 30 arasında yer alma hedefine koşuyoruz. Tüm başarılarımız ülkemize armağan olsun” dedi.