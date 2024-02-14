Dünyanın en büyük 4. ceviz üreticisi Türkiye 400 ton ceviz ithal edecek

Dünyanın en büyük ceviz üreticilerinden biri olan Türkiye, yıllık ortalama 325 bin ton üretim ile listenin 4. sırasında bulunuyor.

En büyük üretici Çin olurken, onları sırasıyla ABD ve İran izliyor. Türkiye ise listede 4.sırada yer alıyor.

Ancak ceviz üretiminde listenin başında yer almamıza rağmen Türkiye'nin Kırgızistan'dan 400 ceviz ithal edeceği ortaya çıktı.

Asia Tv'de yer alan habere göre, Kırgızistan Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği bilgilerde ülkenin 400 ton cevizi Türkiye'ye ihraç edeceği açıklandı. 9 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen 11. Kırgız-Türk Hükümetlerarası Ticaret ve Ekonomi Toplantısı'nın ardından bu gelişmenin yaşandığı belirtildi. Forum, her iki ülkeden delege ve yetkililerin katılımına sahne oldu.

Toplantının temel amacı, her iki taraftaki işletmeler için fırsatları teşvik etmek, Kırgızistan'a yatırım çekmek ve yerli ürünlerin sorunsuz ihracatını kolaylaştırmak olarak açıklanırken, iki ülke arasında ticareti desteklemeyi amaçlayan başarılı sözleşme anlaşmaları nedeniyle hükümet düzeyinde çeşitli sektörlerin öne çıkarıldığı vurgulandı.

Haberde Türkiye'nin, 400 ton Kırgız cevizi ithalatına ilişkin sözleşmeyi imzalayarak Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'nın temsiline duyduğu güveni ortaya koyduğu belirtildi.

Anlaşmaya göre, 15 Şubat'ta Kırgızistan'dan Türkiye'ye ilk ceviz partisi ihraç edilecek ve bu, ikili ticari ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olacak.