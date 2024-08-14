Dünyanın en büyük bakır madeninde grev başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en büyük bakır madeninde grev başladı

Şili'nin kuzeyinde bulunan dünyanın en büyük bakır madeni Escondida'daki işçiler, işverenleri Avustralyalı BHP Grup ile yeni bir toplu sözleşme konusunda anlaşmaya varamamaları üzerine Salı günü greve başladılar ve sendikalarını duyurdular.

Sendikadan yapılan açıklamada "Bugün Escondida-BHP ile anlaşma sağlanamaması nedeniyle 1 Numaralı İşçi Sendikası üyelerinin yasal grevi başladı" denildi.

1 Ağustos'taki bu grev çağrısını onaylayan Escondida Sendikaları, uzun süredir dünya bakırının yüzde 5,4'ünü üreten madende yabancı yatırımcılara ödenen temettülerin yüzde 1'inin işçilere dağıtılmasını talep ediyordu.

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DİNLENME ZAMANI VE İKRAMİYELER

Yerel basında çıkan haberlere göre BHP, her işçiye 28.900 dolar ikramiye ödemeyi teklif etti ancak sendika, temettülerin %1'inin işçi başına 36.000 dolara denk geldiğini tahmin ediyor.

Sendika basın açıklamasında, dinlenme sürelerine saygı da dahil olmak üzere "işçilerin temel taleplerinin şirket tarafından dikkate alınmadığını" iddia etti.

BHP ise bu iddiaya karşılık "Sektördeki en iyilerden biri olan mevcut toplu sözleşmede önemli iyileştirmeler içeren teklifler sunmak için süreç boyunca tekrarlanan çabalara rağmen işçilerin kararından üzüntü duydulmultur" açıklamasında bulundu.

Atacama Çölü'nde bulunan Escondida madeninin %57,5'i BHP'nin kontrolündedir. Diğer hissedarlar ise Avustralyalı Rio Tinto (%30) ve Japon Jeco (%12,5)'dur. 2017 yılında Escondida işçileri, Şili madencilik tarihindeki en uzun grev olan ve 740 milyon dolarlık kayba neden olan 44 günlük bir grev gözlemledi.

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